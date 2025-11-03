 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai: milijonai amerikiečių per vyriausybės uždarymą gaus sumažintą paramą maistu

2025-11-03 20:44 / šaltinis: BNS
2025-11-03 20:44

Baltieji rūmai 42 mln. mažas pajamas gaunančių amerikiečių išmokės tik dalines maisto pagalbos išmokas, rekordiškai ilgai užsitęsus viešąsias paslaugas paralyžiuojančiam JAV vyriausybės uždarymui, pirmadienį teisėjui pranešė pareigūnai.

Baltieji rūmai (nuotr. SCANPIX)

Baltieji rūmai 42 mln. mažas pajamas gaunančių amerikiečių išmokės tik dalines maisto pagalbos išmokas, rekordiškai ilgai užsitęsus viešąsias paslaugas paralyžiuojančiam JAV vyriausybės uždarymui, pirmadienį teisėjui pranešė pareigūnai.

0

Praėjusią savaitę du federaliniai teismai nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija privalo panaudoti 4,65 mlrd. dolerių (4,03 mlrd. eurų) skubios pagalbos fondą padengti numatomas 9 mlrd. dolerių (7,8 mlrd. eurų) lapkričio mokėjimų išlaidas, prieš nutraukdama Papildomos mitybos pagalbos programą (SNAP). 

Programą prižiūrintys Žemės ūkio departamento pareigūnai federaliniam teismui Rod Ailende pateiktame dokumente nurodė, kad trūkumo nekompensuos iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad bus išmokėta „50 proc. dabartinių reikalavimus atitinkančių išmokų, skiriamų namų ūkiams“.

Demokratai trečiadienį jau 36 dienas blokuos Atstovų Rūmų laikinojo finansavimo įstatymą, skirtą atnaujinti vyriausybės įstaigų darbą. Tai, ko gero, bus ilgiausias vyriausybės uždarymas istorijoje. 

Kiekvieną savaitę vis daugiau amerikiečių jaučia vyriausybės paslaugų sustabdymo pasekmes.

Kovos esmė – pinigai, skirti padėti amerikiečiams apsidrausti sveikatos draudimu pagal Prieinamos sveikatos priežiūros įstatymą, geriau žinomą kaip „Obamacare“.

Šių subsidijų, kurios yra gelbėjimosi ratas daugiau nei 20 mln. žmonių, galiojimas baigsis metų pabaigoje, o jei Kongresas nesiims veiksmų, šeštadienį, prasidėjus naujam registracijos laikotarpiui, įmokos smarkiai išaugs.

Tačiau Vašingtone kovojančios partijos yra įstrigusios gerai pažįstamame užburtame rate, nes demokratai atsisako vėl atidaryti vyriausybę be susitarimo pratęsti subsidijas, o D. Trumpo respublikonai sako, kad nesikalbės, kol darbas nebus atnaujintas.

SNAP finansavimas, kurio vidutinė suma vienam namų ūkiui sudarė apie 356 dolerius (309 eurus), baigėsi šeštadienį, todėl vienas iš aštuonių 

