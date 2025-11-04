 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainai – milijardinė ES parama: štai kam skirti pinigai

2025-11-04 17:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 17:41

Antradienį Europos Sąjungos šalys patvirtino 1,8 mlrd. eurų išmokėjimą karo nuniokotai Ukrainai pagal bloko ilgalaikę finansinės pagalbos programą. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
27

Šis finansavimas skirtas tam, kad Kyjivas galėtų toliau vykdyti viešąjį administravimą. 

Pinigai skirti šalies atsigavimui, atstatymui ir modernizavimui

Išmoka yra 50 mlrd. eurų paskolų ir dotacijų pagalbos paketo, skirto 2024–2027 m., dalis.

Mokėjimai iš fondo yra susieti su reformomis, kurios atitinka ilgalaikį Ukrainos tikslą įstoti į Europos Sąjungą ir yra skirti šalies atsigavimui, atstatymui ir modernizavimui.

