  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos karštieji taškai: Putinas siekia šių teritorijų bet kokia kaina

2025-11-04 15:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 15:42

Rusijos pajėgos stiprina spaudimą Donbase – itin sunkios kovos vyksta aplink Pokrovską ir Konstantinivką. Ukrainos parlamentaras Romanas Kostenko sako, kad šie miestai tapo svarbia kliūtimi okupantams siekiant Vladimiro Putino iškeltų tikslų – visiško Donbaso užėmimo. Pasak jo, Pokrovske padėtis išlieka įtempta, o priešas mėgina apsupti miestą, skelbia UNIAN.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

Rusijos pajėgos stiprina spaudimą Donbase – itin sunkios kovos vyksta aplink Pokrovską ir Konstantinivką. Ukrainos parlamentaras Romanas Kostenko sako, kad šie miestai tapo svarbia kliūtimi okupantams siekiant Vladimiro Putino iškeltų tikslų – visiško Donbaso užėmimo. Pasak jo, Pokrovske padėtis išlieka įtempta, o priešas mėgina apsupti miestą, skelbia UNIAN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakydamas į klausimą apie situaciją aplink Pokrovską ir Konstantinivką, taip pat apie tai, ar tikrai tikimasi kovų pačioje Konstantinivkoje, jis pažymėjo, kad rusų tikslas užimti šiuos miestus yra tiesioginis – okupantai siekia užimti visą Donbasą.

„Šiuo metu ten vyksta mūšiai. Tai miestai, kurie stojo jų kelyje įgyvendinant uždavinius, kuriuos Putinas iškėlė savo armijai“, – sakė deputatas.

Pokrovske situacija yra itin sudėtinga

Kalbėdamas apie Pokrovską, R. Kostenko pabrėžė, kad situacija ten itin sudėtinga.

„Šiuo metu ten dislokuota daug dalinių, įskaitant specialiuosius – tokius kaip „Alfa“, GUR... Jie bando stabilizuoti padėtį“, – teigė jis.

Pasak deputato, priešas bando įsiskverbti į Pokrovską.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Dar nėra visų brigadų pagal skaičių, bet jie jau yra ir pradeda įsitvirtinti. Kai kuriose vietose jie spaudžia mūsų gynėjus. Blogiausia tai, kad kuriamos sąlygos pusiau apsupti miestą“, – pabrėžė parlamentaras.

Kalbėdamas apie Konstantinivką, R. Kostenko neatmetė galimybės, kad rusų okupantai toliau žengs į priekį.

„Ten taip pat sudėtinga situacija. Mieste niekas tiesiog taip nesivaikšto – priešas jį kontroliuoja naudodamas dronus ir kitas priemones. Šiuo metu padėtis dar nėra tokia kritiška kaip Pokrovske“, – sakė deputatas.

