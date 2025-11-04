Ukrainos karštieji taškai: Putinas siekia šių teritorijų bet kokia kaina

Atsakydamas į klausimą apie situaciją aplink Pokrovską ir Konstantinivką, taip pat apie tai, ar tikrai tikimasi kovų pačioje Konstantinivkoje, jis pažymėjo, kad rusų tikslas užimti šiuos miestus yra tiesioginis – okupantai siekia užimti visą Donbasą.
„Šiuo metu ten vyksta mūšiai. Tai miestai, kurie stojo jų kelyje įgyvendinant uždavinius, kuriuos Putinas iškėlė savo armijai“, – sakė deputatas.
Pokrovske situacija yra itin sudėtinga
Kalbėdamas apie Pokrovską, R. Kostenko pabrėžė, kad situacija ten itin sudėtinga.
„Šiuo metu ten dislokuota daug dalinių, įskaitant specialiuosius – tokius kaip „Alfa“, GUR... Jie bando stabilizuoti padėtį“, – teigė jis.
Pasak deputato, priešas bando įsiskverbti į Pokrovską.
„Dar nėra visų brigadų pagal skaičių, bet jie jau yra ir pradeda įsitvirtinti. Kai kuriose vietose jie spaudžia mūsų gynėjus. Blogiausia tai, kad kuriamos sąlygos pusiau apsupti miestą“, – pabrėžė parlamentaras.
Kalbėdamas apie Konstantinivką, R. Kostenko neatmetė galimybės, kad rusų okupantai toliau žengs į priekį.
„Ten taip pat sudėtinga situacija. Mieste niekas tiesiog taip nesivaikšto – priešas jį kontroliuoja naudodamas dronus ir kitas priemones. Šiuo metu padėtis dar nėra tokia kritiška kaip Pokrovske“, – sakė deputatas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!