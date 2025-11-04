 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai Charkivo regione nužudė su balta vėliava ėjusius beginklius civilius

2025-11-04 14:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 14:25

Lapkričio 3 d., pirmadienį, Rusijos pajėgų dronas smogė dviem neginkluotiems civiliams, su balta vėliava ėjusiems keliu Kruhliakivkos kaime Charkovo regione.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai pranešė Ukrainos oro desanto pajėgų 7-ojo greitojo reagavimo korpuso 77-oji atskira oro desanto brigada „Naddniprianska“, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbusi vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas rusų kariuomenės nusikaltimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykdydami šį tikslingą išpuolį, rusai nužudė du beginklius žmones ir šunį. Jokių karinių objektų ar pozicijų netoliese nebuvo.

Remiantis turima informacija, rusai patys nufilmavo šį išpuolį, kad medžiagą galėtų vėliau panaudoti propagandos tikslais ir melagingai apkaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Tai rodo sistemingą dezinformacijos praktiką ir bandymus perkelti atsakomybę už karo nusikaltimus Ukrainai, pabrėžė brigada.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos žvalgybos direktoratas perėmė įsakymą, kuriuo Rusijos armijoje tarnaujantiems Kolumbijos samdiniams buvo nurodyta žudyti civilius ukrainiečius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

