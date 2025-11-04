Kremliui dirbęs ir Lenkijos svetingumu pasinaudojęs „opozicionierius“: grasino tėvą išsiųsti į karą

Jau baigto tyrimo duomenys rodo, kad jis rinko informaciją apie Lenkijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojus, vieną iš vyriausybės programų ir net apie mokytojus, padedančius Lenkijoje gyvenantiems rusams.
„Turėjau daryti tai, kas man patinka, kilti Rusijos opozicijos sluoksniuose, susipažinti su naujais žmonėmis ir galiausiai viską pranešti Federalinei saugumo tarnybai (FSB). Maniau, kad darau daugiau gero nei blogo“, – prisipažino I. Rogovas.
„Jaučiau spaudimą, nes maniau, kad šie žmonės žino viską apie mane. Labai bijojau“, – sakė jis, pabrėždamas, kad bijojo jam vadovavusio FSB pareigūno.
Jis pabrėžia, kad bendradarbiavo su FSB tariamai dėl spaudimo. Specialiosios tarnybos šantažavo I. Rogovą grasinimais, kad jei jis nepateiks reikiamų ataskaitų, jos išsiųs jo tėvą į karą.
Taip pat, pagal Lenkijos saugumo tarnybų atliktą tyrimą, 2024 m. vasarą I. Rogovas tariamai dalyvavo siuntinio su sprogstamuoju įrenginiu gabenime.
Prisistatė kaip Kremliaus opozicionierius
Atvykęs į Lenkiją 2022 m., I. Rogovas prisistatė kaip opozicijos atstovas. Jis teigė, kad organizavo demonstracijas prieš Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino režimą. Jis taip pat paaiškino, Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Lenkijos vyriausybė pati pakvietė jį atvykti.
Visą tą laiką Lenkija jam suteikė būstą, kur jis gyveno su savo žmona Irina, kompensavo mokslus IT srityje, mokėjo mėnesinę stipendiją ir 5 tūkst. zlotų (1 150 eurų) dydžio socialinę paramą, pažymi „Wirtualna Polska“.
I. Rogovo žmona Irina iš pradžių oficialiuose pareiškimuose, įskaitant interviu Rusijos interneto svetainėms, gynė savo vyrą. Tačiau vėliau ji sužinojo, kad jos vyras ją apgaudinėja su kita ruse. Tad privačiuose pokalbiuose su kitais rusų emigrantais ji atskleidė, kad I. Rogovas jau keletą metų bendradarbiauja su FSB pareigūnu Jevgenijumi.
Dar studijuodamas Rusijoje I. Rogovas prisipažino savo žmonai, kad jį užverbavo FSB. Jis sakė, kad rašė jiems ataskaitas apie įvairias Kremliaus režimą kritikuojančios opozicinės organizacijos „Atvira Rusija“ konferencijas. Jis turėjo mygtukinį telefoną, skirtą susisiekti su agentu Jevgenijumi.
Kokią informaciją rinko?
Remiantis Lenkijos tarnybų tyrimo medžiaga, I. Rogovas savo žmonai, vykstančiai į Rusiją, perdavė USB laikmeną, kurioje – duomenys apie žmones, remiančius Rusijos opozicijos atstovus Lenkijoje.
I. Rogovas turėjo aprašyti Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnus, Silezijos universiteto dėstytojus, kurie mokė rusus lenkų kalbos. I. Rogovas prisipažino, kad buvo tik bandymas perduoti šią informaciją – siuntinys galiausiai nebuvo paimtas.
Po daugiau nei metų trukusio tyrimo prokuratūra ir Lenkijos Vidaus saugumo tarnyba I. Rogovui ir jo žmonai Irinai pateikė kaltinimus dėl dalyvavimo Rusijos žvalgybos veikloje ir informacijos, kuri galėjo pakenkti Lenkijos Respublikai, perdavimo tarnyboms.
Jei jie bus pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo, jiems gresia nuo 8 metų iki gyvos galvos laisvės atėmimo bausmė.
