Remdamasis nepriklausomu Rusijos žiniasklaidos kanalu „Verstka“, JK Gynybos ministerijos žvalgybos skyrius nurodo, kad Rusijoje nuo 2022 m. daugiau nei 100 darželių pradėjo rengti karinio pasiruošimo kursus.
Vaikų indoktrinavimas skatina agresyvų nacionalizmą
„Pranešama, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai mokomi žygiuoti, „žaidžiant“ praktikuojasi kovoti tarpusavyje ir mokosi, kaip elgtis su šaunamaisiais ginklais“, – teigia ministerija.
Be to, pasak „Verstka“, kai kuriose įstaigose vaikai ne tik mokomi karinių veiksmų pagrindų, bet ir susitinka su „neteisėtos invazijos į Ukrainą dalyviais“. Tokie kursai, anot šaltinio, skirti skatinti patriotizmą ir „tarnauti kaip ankstyvas karjeros orientavimas“.
Gynybos ministerija pažymi, kad pranešimai apie karinių kadetų programų plėtrą Rusijos vaikų darželiuose yra dalis šalies švietimo militarizavimo, o vaikų indoktrinavimas Rusijoje „ilgainiui įtvirtins agresyvų, ekspansionistinį Rusijos nacionalizmą“.
Rusija neteisėtais būdais pildo savo gretas
Rusijos nuostoliai kare prieš Ukrainą, kuris, kaip tikėjosi Kremlius, turėjo trukti vos kelias dienas, bet jau artėja prie ketvirtosios žiemos, toliau didėja. Dėl to Maskva ėmėsi naujų priemonių, verbuoja užsieniečius ir ruošiasi siųsti rezervistus į konflikto zonas.
Vaikai iš Rusijos okupuotų teritorijų taip pat tapo Maskvos karo strategijos dalimi. Rugsėjo mėnesį JAV Yale universiteto visuomenės sveikatos mokyklos paskelbtame tyrime nustatytos vietos, į kurias Rusija vežė Ukrainos vaikus kariniam mokymui, dronų gamybai ir kitokiam priverstiniam perauklėjimui.
Ukraina teigia, kad Rusija neteisėtai deportavo arba prievarta perkėlė beveik 20 tūkst. vaikų, taip pažeisdama Ženevos konvencijas. Pasak Ukrainos, tokie veiksmai atitinka JT nurodytą genocido apibrėžimą.
2023 m. Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderius Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir vaikų teisių komisarei Marijai Lvovai-Belovai, kaltindamas juos karo nusikaltimu – neteisėtu vaikų deportavimu. Abu asmenys kaltinimus neigia.
