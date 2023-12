Socialiniame tinkle „X“ A. Heraščenka pasidalijo atskiru vaizdo įrašu, kuriame užfikuota, kaip, jo teigimu, viename iš Rusijos miestų vaikai buvo „mokomi patriotiškumo“.

Pasak Ukrainos atstovo, vaikams buvo leista iš tam tikro atstumo šaudyti į pakabintas nuotraukas, kuriose buvo vaizduojami JAV ir Ukrainos lyderiai, taip pat NATO generalinis sekretorius.

„Vaikams buvo įrengta šaudymo vieta, kur vietoje taikinių buvo naudojami Volodymyro Zelenskio, Joe Bideno ir NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo nuotraukos“, – rašė A. Heraščenka.

A. Heraščenkos pastebėjimu, šaudymo užsiėmimai vyko Tomsko mieste, kur buvo surengtas festivalis „Taikus Rusijos Federacijos karys“.

In Russia, children "learn patriotism" while shooting at Biden, Zelenskyy and Stoltenberg.



A festival called "Peaceful Warrior of the Russian Federation" was held in the Russian city of Tomsk. At one of the locations, a shooting range was set up for children, where instead of…