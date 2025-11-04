 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis kreipėsi į Orbaną: pasiuntė jam svarbią žinutę

2025-11-04 16:17 / šaltinis: BNS
2025-11-04 16:17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino Vengrijos vadovą Viktorą Orbaną nustoti vetuoti Kyjivo siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES).

Zelenskis kreipėsi į Orbaną: nustokite blokuoti Ukrainos kelią į ES (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino Vengrijos vadovą Viktorą Orbaną nustoti vetuoti Kyjivo siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES).

6

„Kariaujame už savo išlikimą ir labai norėtume, kad Vengrijos ministras pirmininkas mus palaikytų, bent jau neblokuotų“, – transliuotojo „Euronews“ surengtame renginyje sakė V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

