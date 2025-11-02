Orbanas metė kaltinimus lenkų premjerui

Įraše socialiniuose tinkluose V. Orbanas teigė, kad D. Tusko vyriausybė yra nestabili ir praranda paramą, ir tvirtino, kad Lenkijos lyderis tapo už karą pasisakančiu balsu Europoje, kol Vengrija eina „taikos keliu“.
Jis pridūrė, kad ilgametė abiejų šalių draugystė nusipelno didesnės pagarbos.
Ketvirtadienį V. Orbanas Budapešte susitiko su buvusiu Lenkijos teisingumo ministru Zbigniewu Ziobro (Zbignevu Ziobru), kurio neliečiamybę Lenkijoje prašoma panaikinti dėl įtariamo piktnaudžiavimo valstybės lėšomis.
Z. Ziobro neigė prašantis prieglobsčio Vengrijoje.
Po jų susitikimo V. Orbanas apkaltino Varšuvą politine kampanija prieš dešiniuosius, o D. Tuskas socialiniame tinkle „X“ teigė, kad Z. Ziobro bus „arba sulaikytas, arba Budapešte“.
