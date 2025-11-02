 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Orbanas metė kaltinimus lenkų premjerui

2025-11-02 13:34 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 13:34

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas socialiniuose tinkluose šeštadienį pareiškė, kad Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vėl užsipuolė Vengriją, nes pats susiduria su rimtomis problemomis savo šalyje.

Orbanas: Vengrija nenori būti Europos Sąjungoje su Ukraina – jos likimas yra būti šalia Rusijos (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas socialiniuose tinkluose šeštadienį pareiškė, kad Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vėl užsipuolė Vengriją, nes pats susiduria su rimtomis problemomis savo šalyje.

REKLAMA
0

Įraše socialiniuose tinkluose V. Orbanas teigė, kad D. Tusko vyriausybė yra nestabili ir praranda paramą, ir tvirtino, kad Lenkijos lyderis tapo už karą pasisakančiu balsu Europoje, kol Vengrija eina „taikos keliu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad ilgametė abiejų šalių draugystė nusipelno didesnės pagarbos.

Ketvirtadienį V. Orbanas Budapešte susitiko su buvusiu Lenkijos teisingumo ministru Zbigniewu Ziobro (Zbignevu Ziobru), kurio neliečiamybę Lenkijoje prašoma panaikinti dėl įtariamo piktnaudžiavimo valstybės lėšomis.

Z. Ziobro neigė prašantis prieglobsčio Vengrijoje.

Po jų susitikimo V. Orbanas apkaltino Varšuvą politine kampanija prieš dešiniuosius, o D. Tuskas socialiniame tinkle „X“ teigė, kad Z. Ziobro bus „arba sulaikytas, arba Budapešte“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui (nuotr. SCANPIX)
„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų