Orbanui palanki grupė iš Šveicarijos įmonės nupirko skaitomiausią Vengrijos laikraštį

Nuo V. Orbano sugrįžimo į valdžią 2010 metais, daugelis nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Vengrijoje arba nutraukė veiklą, arba buvo nupirktos jo sąjungininkų ir paverstos „Fidesz“ partijai palankiomis priemonėmis. Valstybinė žiniasklaida buvo priversta laikytis vyriausybės pozicijos.
Apie tai, kad „Ringier“ pardavė vengrų žiniasklaidos padalinį Vengrijos grupei „Indamedia“, pranešta likus mažiau nei pusmečiui iki pavasarį vyksiančių nacionalinių rinkimų. Juose V. Orbano, esančio valdžioje 15 metų, laukia beprecedentis opozicijos lyderio iššūkis.
Tarp „Indamedia“ įsigytų leidinių yra skaitomiausias Vengrijos bulvarinis laikraštis „Blikk“.
Nacionalinės žiniasklaidos ir informacinių ryšių administracijos duomenimis, „Blikk“, viena iš penkių populiariausių naujienų svetainių 9,5 mln. gyventojų turinčioje Vidurio Europos šalyje, kas mėnesį internete pasiekia apie tris milijonus skaitytojų.
„Ringier parduoda savo Vengrijos žiniasklaidos portfelio bendrovę „Ringier Hungary Kft.“ bendrovei „Indamedia“, vienai iš dinamiškiausiai augančių skaitmeninių leidyklų Vengrijos žiniasklaidos rinkoje“, – teigiama Šveicarijos įmonės pranešime.
Sandoris buvo užbaigtas ketvirtadienį, teigiama pranešime. Vengrų žiniasklaidos grupė taip pat nusipirko žurnalą moterims, internetinį portalą apie sveikatą ir kitų leidinių.
Opozicijos lyderis Peteris Magyaras (Pėteris Madjaras) pasmerkė susitarimą, apkaltindamas „Fidesz“ likusių pagrindinių žiniasklaidos priemonių perėmimu.
„Orbanas ir jo sąjungininkai taip bijo pralaimėti rinkimus, kad net nebando išlaikyti gero įvaizdžio“, – feisbuke parašė jis.
Nors „Indamedia“ nepriklauso Vidurio Europos spaudos ir žiniasklaidos fondui (KESMA), „Fidesz“ palankiam žiniasklaidos konglomeratui, ji vis tiek laikoma artima valdančiajai partijai.
Jos pagrindinis leidinys „Index“ – naujienų svetainė, pasiekianti panašiai tiek vartotojų kiek ir „Blikk“ – 2020-aisiais sulaukė tarptautinio dėmesio, kai dėl įtariamo politinio kišimosi masiškai atsistatydino jo žurnalistai. Tokį žingsnį jie žengė praėjus keliems mėnesiams po to, kai įtakingas V. Orbaną palaikantis verslininkas įsigijo 50 proc. „Indamedia“ akcijų.
Nuo to laiko dirba visiškai nauja redakcijos komanda.
Pastaraisiais metais „Index“ paskelbė keletą didelio atgarsio sulaukusių neigiamų straipsnių apie žinomus opozicijos veikėjus, įskaitant P. Magyarą, remdamasi anoniminiais šaltiniais arba dokumentais, kurių autentiškumas abejotinas.
Vėliau šiais straipsniais naudotasi per vyriausybės kampanijas prieš politikus.
