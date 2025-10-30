Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Orbanas neatmeta, kad Vengrija buvo atakuota kitos šalies: bedė į šias valstybes

2025-10-30 13:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 13:11

Premjeras Viktoras Orbanas ketvirtadienį pareiškė, kad praėjusią savaitę Vengrijos naftos perdirbimo gamykloje kilusio gaisro priežastimi galėjo būti ataka iš išorės, pridurdamas, kad šio incidento tyrimas vis dar tęsiasi, praneša „Politico“.

Orbanas: Vengrija nenori būti Europos Sąjungoje su Ukraina – jos likimas yra būti šalia Rusijos (nuotr. SCANPIX)

Premjeras Viktoras Orbanas ketvirtadienį pareiškė, kad praėjusią savaitę Vengrijos naftos perdirbimo gamykloje kilusio gaisro priežastimi galėjo būti ataka iš išorės, pridurdamas, kad šio incidento tyrimas vis dar tęsiasi, praneša „Politico".

0

Pirmadienio naktį Dunojaus naftos perdirbimo gamykloje Sazchalombatos mieste į pietus nuo sostinės Budapešto kilo gaisras. Ši naftos perdirbimo gamykla, kurią valdo Vengrijos energetikos bendrovė MOL, yra didžiausia šalyje ir daugiausia perdirba žaliavinę naftą iš Rusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tyrimas vyksta pilnu tempu, – socialiniame tinkle rašė V. Orbánas. – Dar nežinome, ar tai buvo avarija, gedimas, ar ataka iš išorės.“

Jo viešos užuominos apie galimą sabotažą prieštarauja bendrovės MOL praėjusią savaitę paskelbtam pranešimui, kad jokių kokio nors išpuolio įrodymų nėra.

Lenkijos užsienio reikalų ministras patarė ukrainiečiams susprogdinti naftotiekį „Družba“, – pridūrė V. Orbánas. – Tikėkimės, kad tai ne toks atvejis.“

Jis, matyt, turėjo omenyje komentarą, kurį praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis, kuris rašė, kad tikisi, jog Kyjivui „pagaliau pavyks išjungti“ strategiškai svarbų naftotiekį, kuriuo Rusijos nafta tiekiama į Vengriją.

Budapeštas sulaukė ukrainiečių ir jų sąjungininkų kritikos už tai, kad per visą Maskvos karą toliau importavo rusišką naftą, nors likusi ES dalis iš esmės atsisakė Kremliaus energijos išteklių.

Vengrijos lyderis teigė, kad jo šalis neturi priėjimo prie jūros ir todėl Budapeštas neturi kito pasirinkimo, kaip tik importuoti pigią naftą ir dujas iš Rusijos, ir tvirtino, kad priešingu atveju kainos vartotojams smarkiai išaugtų ir netgi žadėjo apeiti JAV sankcijas Rusijos naftos bendrovėms. Tokiais pareiškimais jis žarstėsi nepaisydamas kaimyninės Kroatijos pasiūlymo patenkinti Budapešto energijos poreikius savo naftotiekiu.

V. Orbánas ketvirtadienį pridūrė nurodęs savo vyriausybei informuoti bendrovę MOL, kad ši dėl gaisro naftos perdirbimo gamykloje nedidintų energijos kainų vartotojams.

Į viršų