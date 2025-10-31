Orbanas ruošiasi pokalbiui su Trumpu: nori jam paaiškinti, kodėl Vengrija negali atsisakyti rusiškų išteklių

„Jei neprisitaikysime prie šios situacijos, neturėsime energijos išteklių“, – Vengrijos vyriausybės vadovo pareiškimą cituoja portalas „Telex“.
Pasak V. Orbano, kadangi Vengrija neturi išėjimo prie jūros, ji priklauso nuo sausumos maršrutų, kuriais į šalį tiekiami energijos ištekliai.
Jo teigimu, tai būtina paaiškinti amerikiečiams, jei Vengrija nori gauti kokių nors išimčių iš JAV sankcijų, taikomų Rusijos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
„Kiekviena valstybė turi teisę nacionaliniu lygiu apsiginti nuo tokios sankcijų sistemos“, – pridūrė V. Orbanas.
Be rusiškų energijos išteklių kainos Vengrijoje „pakiltų iki dangaus“
Anksčiau V. Orbanas yra sakęs, kad be rusiškų energijos išteklių kainos Vengrijoje „pakiltų iki dangaus“, todėl, anot jo, „Vengrija bando rasti išeitį“.
Kaip žinoma, JAV prezidentas tikisi, kad Europa visiškai atsisakys rusiškos naftos ir dujų. Neseniai jis paskelbė sankcijas bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Po to V. Orbanas pareiškė, jog jo vyriausybė ieško būdų, kaip apeiti šias sankcijas.
