  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Orbanas ruošiasi pokalbiui su Trumpu: nori jam paaiškinti, kodėl Vengrija negali atsisakyti rusiškų išteklių

2025-10-31 11:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 11:23

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas teigia norintis paaiškinti JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kodėl jo šalis vis dar priklauso nuo rusiškos naftos ir dujų. Pasak jo, dėl geografinės padėties Vengrija neturi kito pasirinkimo, o siekiant išvengti energijos krizės būtina ieškoti išimčių iš JAV sankcijų Maskvos bendrovėms.

Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos (nuotr. SCANPIX)
10

1

„Jei neprisitaikysime prie šios situacijos, neturėsime energijos išteklių“, – Vengrijos vyriausybės vadovo pareiškimą cituoja portalas „Telex“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak V. Orbano, kadangi Vengrija neturi išėjimo prie jūros, ji priklauso nuo sausumos maršrutų, kuriais į šalį tiekiami energijos ištekliai.

Jo teigimu, tai būtina paaiškinti amerikiečiams, jei Vengrija nori gauti kokių nors išimčių iš JAV sankcijų, taikomų Rusijos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.

„Kiekviena valstybė turi teisę nacionaliniu lygiu apsiginti nuo tokios sankcijų sistemos“, – pridūrė V. Orbanas.

Be rusiškų energijos išteklių kainos Vengrijoje „pakiltų iki dangaus“

Anksčiau V. Orbanas yra sakęs, kad be rusiškų energijos išteklių kainos Vengrijoje „pakiltų iki dangaus“, todėl, anot jo, „Vengrija bando rasti išeitį“.

Kaip žinoma, JAV prezidentas tikisi, kad Europa visiškai atsisakys rusiškos naftos ir dujų. Neseniai jis paskelbė sankcijas bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Po to V. Orbanas pareiškė, jog jo vyriausybė ieško būdų, kaip apeiti šias sankcijas.

