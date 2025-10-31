Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl JAV sankcijų Kolumbijos prezidentas negali gauti atlyginimo

2025-10-31 11:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 11:10

JAV įvedus sankcijas, Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro patiria sunkumų gauti atlyginimą, ketvirtadienį sakė jo advokatas. 

Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (nuotr. SCANPIX)

JAV įvedus sankcijas, Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro patiria sunkumų gauti atlyginimą, ketvirtadienį sakė jo advokatas. 

0

G. Petro, jo žmona, vienas jo sūnų ir vidaus reikalų ministras neseniai buvo įtraukti į JAV iždo departamento juodąjį sąrašą. Baltieji rūmai kaltina G. Petro negebėjimu kovoti su narkotikų prekeiviais. Sankcijos įšaldė jų turtą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neleidžia bendradarbiauti su įmonėmis, susijusiomis su JAV. 

„Jų kreditinės kortelės ir banko sąskaitos buvo įšaldytos“, – sakė G. Petro advokatas Danielis Kovalikas. 

„Dabar net ir valstybės pareigūnams sunku gauti atlyginimą“, – teigė jis ir pridūrė, kad su JAV susijusi degalų bendrovė taip pat atsisakė papildyti prezidento lėktuvą degalais Ispanijoje. 

G. Petro mėnesio atlyginimas nėra viešinamas. 

Pasak Kolumbijos prezidento advokato, sprendimo reikėtų ieškoti derybomis ar diplomatinėmis priemonėmis per tarpininkus. D. Kovalikas ketina apskųsti sankcijas JAV teismuose ir Iždo departamente, tačiau, pasak jo, bet kuriuo atveju tai bus labai ilgas ir užsitęsęs procesas. 

D. Kovalikas tvirtino, kad G. Petro yra nekaltas. 

„Manau, kad tiesa mus išlaisvins. Pažįstu Petro 20 metų ir žinau, kad jis per visą politinę karjerą kovojo su narkotikų karteliais“, – sakė jis.

Advokato manymu, G. Petro yra baudžiamas už tai, kad nesutinka su JAV užsienio politika, nes prezidentas Donaldas Trumpas puola visus, kurie priešinasi JAV užsienio politikos tikslams.

„Tai žinia visiems lyderiams: arba prisidedate, arba būsite nubausti“, – sakė D. Kovalikas ir perspėjo, kad sankcijos gali būti taikomos ir bet kuriai įmonei ar vyriausybei, kuri bendradarbiautų su G. Petro. 

