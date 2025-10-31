Šaltiniai atskleidė priežastį, kodėl buvo atšauktas Trumpo ir Putino susitikimas

Pasak „Financial Times“, sprendimas atšaukti viršūnių susitikimą buvo priimtas po įtempto pokalbio telefonu tarp Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio, po kurio šis pranešė D. Trumpui, kad Maskva nerodo jokio noro derėtis.
Vašingtonui buvo nusiųstas memorandumas
Praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas ir V. Putinas sutarė susitikti Vengrijos sostinėje, kad aptartų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministerija, pasak britų dienraščio, nusiuntė Vašingtonui memorandumą, kuriame pabrėžė seniai kartojamus reikalavimus, kad būtų sprendžiamos, kaip Rusijos prezidentas jas vadina, „pagrindinės jo invazijos priežastys“, įskaitant teritorines nuolaidas, drastišką Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą ir garantijas, kad ji niekada neprisijungs prie NATO.
Tuo metu JAV prezidentas buvo pareiškęs pritariantis Ukrainos raginimui nedelsiant nutraukti ugnį ir sustoti ties dabartinėmis fronto linijomis, pažymi „Financial Times“.
Naujienų agentūrai „Reuters“ bepavyko iš karto patikrinti britų dienraščio paskelbto pranešimo. Į prašymą pateikti komentarą Baltieji rūmai iš karto neatsakė, Kremliaus pareigūnai taip pat nebuvo pasiekiami.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad nors Ukraina yra pasirengusi taikos deryboms, ji nepasitrauks iš papildomų teritorijų, kaip to reikalauja Maskva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!