Rusijos armijos tamsioji pusė: „Niekada nežinai, ar kulka atskris iš savų, ar iš ukrainiečių pusės“

Ne teisminės egzekucijos Rusijos kariuomenėje tampa vis labiau paplitusios, rodo nepriklausomo Rusijos leidinio „Verstka“ paskelbtas tyrimas.
Žurnalistai nustatė, kad „nulinimo“ praktika – Rusijos kariuomenės terminas, reiškiantis savo karių egzekuciją – vis dažniau apima karių siuntimą į mirtinas puolimo misijas be tinkamos apsaugos.
„Verstka“ surinko informaciją apie daugiau kaip šimtą „nulininkų“ tarp Rusijos vyresniųjų karininkų. Tyrėjai kalbėjosi su kariais ir jų šeimomis, taip pat išnagrinėjo karinės prokuratūros skundus.
Vienas iš pavyzdžių – pulkininkas Igoris Istrati, Rusijos 114-osios atskirosios motorizuotosios šaulių brigados vadas, kuris, kaip teigiama, įsakė vykdyti savo padalinio karių egzekucijas ir kankinimus. Pranešama, kad jis siuntė karius į puolimus be ginklų ir įrangos, siekdamas pamokyti nepaklusnius karius.
„Žinote, ten viskas vyksta taip... Niekada nežinai, iš kur atskris kulka – iš savo pusės ar iš ukrainiečių“, – sakė brigados narys Dmitrijus.
Pasak „Verstkos“, Rusijos kariai taip pat buvo nužudyti už atsisakymą dalyvauti savižudybei prilygstančiuose puolimuose.
„Kūnai įmesti į upę“
Vienas šauktinis, Aleksejus, papasakojo, kaip vadas įsakė pavaldiniui nušauti visus, kurie atsisakė vykdyti įsakymą.
„Jų kūnai buvo tiesiog įmesti į upę su neperšaunamomis liemenėmis, kad neiškiltų į paviršių, arba palaidoti nežinomose vietose. Tai lengviausias būdas jų atsikratyti“, – sakė jis.
Kiti šaltiniai pranešė apie panašius atvejus, kai kareiviams buvo liepta prisijungti prie „mėsmalės“ puolimų, o atsisakiusieji buvo sušaudyti savo pačių karių.
Kariai taip pat aprašė kankinimo duobes – rūsius, kuriuose jie buvo mušami, badomi ir net skandinami. Kai kuriais atvejais kariai pasakojo, kad buvo priversti kovoti tarpusavyje duobėse dėl galimybės išgyventi.
„Verstka“ nurodo, kad žudynės dažnai motyvuojamos pinigais. Vadai parduoda galimybę išvengti puolimo misijų, reikalauja kyšių ir perveda kontraktinių kovotojų atlyginimus į savo sąskaitas. Atsisakymas mokėti gali baigtis mirtimi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!