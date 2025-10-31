Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos armijos tamsioji pusė: „Niekada nežinai, ar kulka atskris iš savų, ar iš ukrainiečių pusės“

2025-10-31 09:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 09:21

Rusijos kariuomenėje klesti žiauri „nulinimo“ praktika – kariai kankinami, žudomi ir siunčiami į savižudiškas misijas. Nepriklausomo leidinio „Verstka“ tyrimas atskleidžia, kad vadų įsakymai žudyti savus tapo ne pavieniais atvejais, o sisteminiu reiškiniu. Karių artimieji ir liudininkai pasakoja apie egzekucijas, kankinimų duobes ir kyšius, už kuriuos galima išvengti mirties fronte.

Rusijos armijos tamsioji pusė: „Niekada nežinai, ar kulka atskris iš savų, ar iš ukrainiečių pusės“ (nuotr. SCANPIX)
27

Rusijos kariuomenėje klesti žiauri „nulinimo“ praktika – kariai kankinami, žudomi ir siunčiami į savižudiškas misijas. Nepriklausomo leidinio „Verstka“ tyrimas atskleidžia, kad vadų įsakymai žudyti savus tapo ne pavieniais atvejais, o sisteminiu reiškiniu. Karių artimieji ir liudininkai pasakoja apie egzekucijas, kankinimų duobes ir kyšius, už kuriuos galima išvengti mirties fronte.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ne teisminės egzekucijos Rusijos kariuomenėje tampa vis labiau paplitusios, rodo nepriklausomo Rusijos leidinio „Verstka“ paskelbtas tyrimas.

REKLAMA
REKLAMA

Žurnalistai nustatė, kad „nulinimo“ praktika – Rusijos kariuomenės terminas, reiškiantis savo karių egzekuciją – vis dažniau apima karių siuntimą į mirtinas puolimo misijas be tinkamos apsaugos.

REKLAMA

„Verstka“ surinko informaciją apie daugiau kaip šimtą „nulininkų“ tarp Rusijos vyresniųjų karininkų. Tyrėjai kalbėjosi su kariais ir jų šeimomis, taip pat išnagrinėjo karinės prokuratūros skundus.

Vienas iš pavyzdžių – pulkininkas Igoris Istrati, Rusijos 114-osios atskirosios motorizuotosios šaulių brigados vadas, kuris, kaip teigiama, įsakė vykdyti savo padalinio karių egzekucijas ir kankinimus. Pranešama, kad jis siuntė karius į puolimus be ginklų ir įrangos, siekdamas pamokyti nepaklusnius karius.

REKLAMA
REKLAMA

„Žinote, ten viskas vyksta taip... Niekada nežinai, iš kur atskris kulka – iš savo pusės ar iš ukrainiečių“, – sakė brigados narys Dmitrijus.

Pasak „Verstkos“, Rusijos kariai taip pat buvo nužudyti už atsisakymą dalyvauti savižudybei prilygstančiuose puolimuose.

„Kūnai įmesti į upę“

Vienas šauktinis, Aleksejus, papasakojo, kaip vadas įsakė pavaldiniui nušauti visus, kurie atsisakė vykdyti įsakymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jų kūnai buvo tiesiog įmesti į upę su neperšaunamomis liemenėmis, kad neiškiltų į paviršių, arba palaidoti nežinomose vietose. Tai lengviausias būdas jų atsikratyti“, – sakė jis.

Kiti šaltiniai pranešė apie panašius atvejus, kai kareiviams buvo liepta prisijungti prie „mėsmalės“ puolimų, o atsisakiusieji buvo sušaudyti savo pačių karių.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Kariai taip pat aprašė kankinimo duobes – rūsius, kuriuose jie buvo mušami, badomi ir net skandinami. Kai kuriais atvejais kariai pasakojo, kad buvo priversti kovoti tarpusavyje duobėse dėl galimybės išgyventi.

„Verstka“ nurodo, kad žudynės dažnai motyvuojamos pinigais. Vadai parduoda galimybę išvengti puolimo misijų, reikalauja kyšių ir perveda kontraktinių kovotojų atlyginimus į savo sąskaitas. Atsisakymas mokėti gali baigtis mirtimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nu, vatynkosble, paadlos
Nu, vatynkosble, paadlos
2025-10-31 09:32
Į darbą. Reikia laižyt šūdą nuo matuškos kacapijos fufaikės. Nenulaižysit, bet stengtis reikia, paadlos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų