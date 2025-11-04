 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Zacharovos žodžiai sulaukė aštraus atsako: Italija siunčia žinią Rusijai

2025-11-04 18:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 18:23

Po Marijos Zacharovos įžeidimų Italijos atžvilgiu kilo diplomatinis skandalas. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pareiškė, kad tokie Maskvos pareiškimai tik dar labiau stiprina Italijos ir jos žmonių paramą Ukrainai, o įžeidžianti M. Zacharovos retorika buvo oficialiai pasmerkta.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Po Marijos Zacharovos įžeidimų Italijos atžvilgiu kilo diplomatinis skandalas. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pareiškė, kad tokie Maskvos pareiškimai tik dar labiau stiprina Italijos ir jos žmonių paramą Ukrainai, o įžeidžianti M. Zacharovos retorika buvo oficialiai pasmerkta.

1

Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras A. Tajani antradienį pareiškė Rusijos ambasadoriui, kad Maskvos įžeidimai Italijos atžvilgiu tik dar labiau stiprina šalies paramą Ukrainai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi ANSA, pirmadienį Rusijos ambasadorius Italijoje Aleksejus Paramonovas buvo iškviestas į Italijos užsienio reikalų ministeriją oficialiam protestui po Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos komentarų, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Tačiau pats Rusijos ambasadorius neatvyko – antradienį į susitikimą buvo atsiųstas Rusijos vadovo pavaduotojas Romoje.

Italija neketina keisti savo užsienio politikos pozicijos

Italijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime nurodoma, kad diplomatui buvo pareikštas oficialus protestas, o „Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos vulgari kalba buvo pasmerkta“.

Be to, ministerija pabrėžė, kad Italija „neketina keisti savo užsienio politikos pozicijos ar nusiteikimo dėl neapgalvotų žodinių išpuolių“.

„Visi agresyvūs Rusijos pareiškimai tik stiprina Italijos žmonių įsitikinimą, kad jie gina tuos, kurie patiria neteisėtą ir nepateisinamą agresijos aktą, pažeidžiantį tarptautinę teisę“, – pažymima ministerijos pranešime.

