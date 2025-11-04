Spalį rusų aviacija ant Ukrainos numetė rekordinį kiekį valdomųjų aviacinių bombų

Apie tai pranešė gynybos ministerija.
„Per 31 antrojo rudens mėnesio dieną Rusijos lėktuvai ant mūsų kariuomenės pozicijų ir fronto linijos gyvenviečių numetė daugiau nei 5 328 valdomąsias bombas. Tai didžiausias valdomų bombų skaičius, numestas per vieną mėnesį nuo 2025 m. pradžios“, – rašoma pranešime.
Pasak gynybos ministerijos, priešo oro teroras stiprėja: per vos 10 šių metų mėnesių priešo lėktuvai numetė tiek pat valdomų bombų, kiek per visus praėjusius metus – apie 40 tūkst.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugsėjo mėnesį priešas surengė daugiau nei 145 tūkst. atakų, naudodamas įvairias sistemas ir ginklus, įskaitant daugiau nei 3,2 tūkst. atakų daugkartinio paleidimo raketų sistemomis. Rusijos kariniai lėktuvai numetė 3 989 valdomąsias aviacines bombas.
