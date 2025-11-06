NATO bus paskirta 2026 m. tarptautinė Vestfalijos taikos premija

Premijos pavadinimas susijęs su dviem taikos sutartimis, pasirašytomis 1648 m., kurios padėjo užbaigti 1618–1648 m. Vidurio Europoje vykusius karus.
Apdovanojimą, kurį kas dvejus metus įteikia Vestfalijos ir Lipės ekonominė draugija (WWL), anksčiau yra gavę buvę Vokietijos kancleriai Helmutas Kohlis ir Helmutas Schmidtas, Tarptautinės kosminės stoties įgula, Jordanijos karalius Abdullah II ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. 2025 m. specialus apdovanojimas buvo paskirtas velionei Holokaustą išgyvenusiai moteriai Margot Friedländer.
Pasaulinio neapibrėžtumo laikais NATO kuria patikimumą, skatina partnerystę ir įgalina taiką per stabilumą, pareiškė WWL pirmininkas Reinhardas Zinkannas.
„Vadovaujant Markui Rutte, jis rodo, kad karinė jėga ir taikos palaikymas nėra prieštaringi, o tarpusavyje susiję“, – aiškino R. Zinkannas.
Nuo tada, kai olandas M. Rutte 2024 m. pradėjo eiti pareigas, jis, kaip lyderis, svariai prisidėjo užtikrinant, kad NATO aljansas veiktų vieningai ir būtų orientuotas į taiką, nurodė žiuri, kuri pareiškime gyrė NATO ilgalaikes taikos palaikymo misijas, pavyzdžiui, Kosove, ir NATO paramą Ukrainai.
Reaguodamas į atitinkamą žinią, Vokietijos vakarinės Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės premjeras Hendrikas Wüstas pažymėjo, kad premija akcentuoja gynybos aljanso svarbą.
„NATO atlieka nepakeičiamą darbą pasaulinio saugumo labui ir yra mūsų asmeninės laisvės garantas“, – tikino H. Wüstas. Pasak jo, ypač Rusijos agresijos akivaizdoje tai „nepakeičiamas aljansas už taiką pasaulyje“.
Be pagrindinės premijos dar skiriamas jaunimo apdovanojimas. 2026 m. bus pagerbta jaunimo organizacija „socioMovens“, kuri nuo 2013-ųjų Vidurio ir Rytų Europoje reguliariai rengia jaunimo projektus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!