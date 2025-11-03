 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nato reagavo skubiai: pastebėti rusų orlaiviai Baltijos šalių pasienyje

2025-11-03 18:29 / šaltinis: BNS
2025-11-03 18:29

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

0

Taip pat spalio 29 dieną vieną kartą kilo patruliuoti palei Estijos, Latvijos, Lietuvos sieną su Rusija ir Baltarusija.

Spalio 27 dieną NATO orlaiviai skrido atpažinti vieno Rusijos žvalgybinio lėktuvo IL-20. Orlaivis skrido tarptautine erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.

Spalio 29 dieną NATO oro policija kilo atpažinti ir vieno kuro papildymo orlaivio IL-78, kuris skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. 

Spalio 30 dieną atpažintas ir palydėtas rusų transporto lėktuvas IL-76, kuris taip pat skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. 

Abu orlaiviai skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVS palaikė, tačiau tik kuro papildymo orlaivis IL-78 turėjo skrydžio planą.

Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

