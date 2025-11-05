 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečių dronų ataka sustabdė vieno didžiausių naftos produktų terminalų Rusijoje veiklą

2025-11-05 12:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 12:31

Tuapsės uostas sustabdė naftos eksportą po ukrainiečių dronų atakos lapkričio 2 d., rašo „Reuters", remdamasi dviem šaltiniais ir LSEG laivų sekimo duomenimis. Šiame uoste yra vienas didžiausių naftos produktų perkrovimo terminalų Rusijoje, skelbiama „Agentstvo".

Ukrainiečių dronų ataka sustabdė vieno didžiausių naftos produktų terminalų Rusijoje veiklą (nuotr. Telegram)

Tuapsės uostas sustabdė naftos eksportą po ukrainiečių dronų atakos lapkričio 2 d., rašo „Reuters“, remdamasi dviem šaltiniais ir LSEG laivų sekimo duomenimis. Šiame uoste yra vienas didžiausių naftos produktų perkrovimo terminalų Rusijoje, skelbiama „Agentstvo“.

0

Pažymima, kad per dronų ataką uoste stovėjo trys tanklaiviai, skirti transportuoti naftą, dyzelinį kurą ir mazutą. Tačiau iki trečiadienio visi trys laivai nuplaukė nuo prieplaukų ir buvo palikti plūduriuoti išmetę inkarą netoli uosto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš Ukrainos smūgius buvo tikimasi, kad lapkričio mėnesį Tuapsės uostas padidins naftos produktų eksportą, priduria „Reuters“. „Rosneft“, kuriai priklauso uoste esantis terminalas, neatsakė į agentūros užklausą.

Lapkričio 3 d. darbą sustabdė ir Tuapsės naftos perdirbimo gamykla, taip pat priklausanti „Rosneft“, rašo „Reuters“. Gamykla orientuota į eksportą ir skirta perdirbti 240 tūkst. barelių naftos. Ji daugiausia tiekia naftos produktus į Kiniją, Malaiziją, Singapūrą ir Turkiją.

Remiantis EnergyBase.ru svetainės duomenimis, tik keli naftos produktų terminalai Rusijoje pranoksta Tuapsės terminalą pagal pajėgumą.

Ukrainos dronai naktį iš šeštadienio į sekmadienį atakavo Tuapsės uostą. Krasnodaro krašto valdžios duomenimis, dronų fragmentai nukrito ant naftos tanklaivio. Tanklaivyje kilo gaisras, o terminalo pastatai ir infrastruktūra „buvo apgadinti“.

Vėliau palydovinės nuotraukos parodė, kad šalia uosto susiformavo 3,6 km ilgio naftos išsiliejimo dėmė.

Nuo liepos pabaigos Ukraina sustiprino atakas prieš Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą. Iki spalio pabaigos buvo surengta ne mažiau kaip 43 atakos prieš 22 Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tai sukėlė ne tik krizę vidaus rinkoje, bet ir naftos produktų eksporto susitraukimą. Rugsėjo mėnesį degalų eksporto iš Rusijos į kitas šalis apimtis siekė 2,4 mln. barelių per dieną, o tai buvo mažiausias rodiklis per dešimtmetį, neskaitant 2020 m. balandžio mėn., kai kritimo priežastimi tapo koronaviruso pandemija.

