„Šiandien, išsaugodami šias tradicijas, mes taikiai, kūrybiškai ir karingai giname savo gimtosios Rusijos suverenitetą, garbę ir orumą“, – sakė Kremliaus vadovas antradienį per valstybinių apdovanojimų ir premijų už Rusijos tautos vienybės stiprinimą įteikimo ceremoniją.
V. Putinas taip pat pareiškė, kad liaudies milicijos kova su Abiejų Tautų Respublikos kariuomene 1612 m. leido apginti „valstybės pamatus“ ir „šventą teisę laikytis savo šaknų ir moralinių vertybių“. Diktatoriaus teigimu, rusai moka „susivienyti“, kai iškyla „globalūs iššūkiai ir grėsmės“.
„Nepaisant visų šiandienos sunkumų, problemų ir tragedijų, kurių, deja, yra pakankamai, <…> mes siekiame draugystės, bendradarbiavimo su visais, ne tik kaimynais, bet ir visomis tautomis Žemėje“, – melavo V. Putinas, pridurdamas, kad iš Maskvos bus skleidžiami „būtent tokie impulsai“.
ATR buvo užėmusi Maskvą 1610–1612 metais. Lenkijos–Lietuvos kariai laikė Maskvą daugiau nei dvejus metus, tada juos išvijo sukilusi rusų liaudis ir susiformavo vadinamasis „liaudies sukilimas“.
Kiti Putino pareiškimai
Primename, kad 2025 m. birželio mėn. Rusijos prezidentas pareiškė, kad Ukraina yra „mūsų“, nes, jo teigimu, rusai ir ukrainiečiai yra „viena tauta“. „Žinote, mes turime seną taisyklę: ten, kur žengia rusų kareivio koja, ten yra mūsų“, – tąkart sakė V. Putinas.
Tuo tarpu rugsėjo mėnesį V. Putinas pareiškė, kad karas su Ukraina yra teisėta Rusijos tautos kova.
„Norėčiau padėkoti maskviečiams už indėlį į mūsų bendrą, teisingą, teisėtą kovą, už pasirengimą kovoti ir dirbti Tėvynės vardan“, – sakė V. Putinas per sveikinimo kalbą, skirtą 878-osioms Maskvos metinėms.
