 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas rado naują pateisinimą karui: mini Lenkiją ir Lietuvą

2025-11-05 10:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 10:49

Rusija jau beveik ketverius metus nepaliaujamai bombarduoja Ukrainą, žudo jos civilius. Anot Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pareiškimo, taip Kremlius „siekia užtikrinti šalies nepriklausomybę ir ginti nacionalinį garbę“, o Ukrainoje vykdomą genocidą V. Putinas palygino su Maskvos valstybės kova su Abiejų Tautų Respublika (LietuvosLenkijos valstybe) XVII a., rašo „The Moscow Times“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

Rusija jau beveik ketverius metus nepaliaujamai bombarduoja Ukrainą, žudo jos civilius. Anot Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pareiškimo, taip Kremlius „siekia užtikrinti šalies nepriklausomybę ir ginti nacionalinį garbę“, o Ukrainoje vykdomą genocidą V. Putinas palygino su Maskvos valstybės kova su Abiejų Tautų Respublika (LietuvosLenkijos valstybe) XVII a., rašo „The Moscow Times“.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Šiandien, išsaugodami šias tradicijas, mes taikiai, kūrybiškai ir karingai giname savo gimtosios Rusijos suverenitetą, garbę ir orumą“, – sakė Kremliaus vadovas antradienį per valstybinių apdovanojimų ir premijų už Rusijos tautos vienybės stiprinimą įteikimo ceremoniją.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putinas taip pat pareiškė, kad liaudies milicijos kova su Abiejų Tautų Respublikos kariuomene 1612 m. leido apginti „valstybės pamatus“ ir „šventą teisę laikytis savo šaknų ir moralinių vertybių“. Diktatoriaus teigimu, rusai moka „susivienyti“, kai iškyla „globalūs iššūkiai ir grėsmės“.

REKLAMA

„Nepaisant visų šiandienos sunkumų, problemų ir tragedijų, kurių, deja, yra pakankamai, <…> mes siekiame draugystės, bendradarbiavimo su visais, ne tik kaimynais, bet ir visomis tautomis Žemėje“, – melavo V. Putinas, pridurdamas, kad iš Maskvos bus skleidžiami „būtent tokie impulsai“.

ATR buvo užėmusi Maskvą 1610–1612 metais. Lenkijos–Lietuvos kariai laikė Maskvą daugiau nei dvejus metus, tada juos išvijo sukilusi rusų liaudis ir susiformavo vadinamasis „liaudies sukilimas“.

REKLAMA
REKLAMA

Kiti Putino pareiškimai

Primename, kad 2025 m. birželio mėn. Rusijos prezidentas pareiškė, kad Ukraina yra „mūsų“, nes, jo teigimu, rusai ir ukrainiečiai yra „viena tauta“. „Žinote, mes turime seną taisyklę: ten, kur žengia rusų kareivio koja, ten yra mūsų“, – tąkart sakė V. Putinas.

Tuo tarpu rugsėjo mėnesį V. Putinas pareiškė, kad karas su Ukraina yra teisėta Rusijos tautos kova.

„Norėčiau padėkoti maskviečiams už indėlį į mūsų bendrą, teisingą, teisėtą kovą, už pasirengimą kovoti ir dirbti Tėvynės vardan“, – sakė V. Putinas per sveikinimo kalbą, skirtą 878-osioms Maskvos metinėms.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Virš svarbios Rusijos gamyklos – sprogimai ir gaisras: Ukraina surengė ataką (nuotr. Telegram)
Virš svarbios Rusijos gamyklos – sprogimai ir gaisras: Ukraina surengė masinę ataką (28)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos karštieji taškai: Putinas siekia šių teritorijų bet kokia kaina (5)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
NATO atstovas: Putinas jau patyrė strateginį pralaimėjimą Ukrainoje (61)
Karas Ukrainoje
Ukraina lenkia Vakarus: gamina daugiau artilerijos nei Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų