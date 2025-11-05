 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas Kremliuje apdovanojo žinomą vokiečių pianistą

2025-11-05 09:59 / šaltinis: ELTA
Vokiečių pianistas ir dirigentas Justus Franzas Kremliuje vykusioje ceremonijoje buvo apdovanotas Draugystės ordinu, kurį jam asmeniškai įteikė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

1

„Justus Frantzas dėjo vaisingas pastangas suartinti Rusijos ir Vokietijos kultūras, kad jos abi taptų turtingesnės“, – sakė V. Putinas antradienį kalboje per apdovanojimo ceremoniją, kuri buvo surengta Rusijos nacionalinės vienybės dienos proga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant Vakarų sankcijų ir sudėtingos kelionės, J. Frantzas atvyko į Maskvą atsiimti apdovanojimo asmeniškai.

„Man didelė garbė šiandien būti čia ir gauti tokį svarbų apdovanojimą, – rusų kalba J. Frantzas sakė V. Putinui. – Visą gyvenimą norėjau groti rusišką muziką ir dirbti jūsų kultūrai.“

Jis pabrėžė, kad jam ypač svarbios Piotro Čaikovskio ir Sergejaus Rachmaninovo simfonijos.

81-erių metų muzikantas laikomas viena įtakingiausių Vokietijos klasikinės muzikos scenos figūrų.

Jis jau anksčiau yra sulaukęs kritikos dėl to, kad gynė 2014 m. Rusijos įvykdytą Krymo pusiasalio aneksiją ir pastaraisiais metais koncertavo Rusijoje.

Rusija nuo 2022 m. vasario toliau vykdo plataus masto karą prieš kaimyninę Ukrainą ir jai tebetaikomos plačios Vakarų sankcijos.

