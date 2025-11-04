Po amunicijos gamyklos – dar vienas „Rheinmetall“ projektas Lietuvoje

„Tai didesnė investicija nei ši į amunicijos gamyba (Baisogaloje – BNS), įdarbintume ir daugiau žmonių“„– BNS Baisogaloje ketvirtadienį sakė Arminas Pappergeris (Papergeris).
„Turėtume investuoti daugiau nei 400 mln. eurų“, – pridūrė jis.
Jis teigė, kad centras būtų svarbus, nes Vakarų šalims trūksta tokių užtaisų ir parako pasiūlos.
„Dėl to ir norime investuoti daugiau Lietuvoje. Čia turėsime amunicijos gamybą, tačiau tai nepadeda, jei yra amunicija, tačiau nėra parako. Todėl ir norime čia investuoti. Tai būtų didesnė investicija“, – aiškino A. Pappergeris.
Pasak jo, užtaisų gamyklą valdytų jungtinė „Rheinmetall“ ir Lietuvos įmonė – tai būtų toks pat modelis, kaip ir gamykla Baisogaloje: 51 proc. jos akcijų priklausytų Vokietijos koncernui.
Paklaustas apie tolesnius žingsnius A. Pappergeris sakė, kad Lietuvos valdžia sprendimus dėl leidimų, jungtinės įmonės priima greitai.
„Kadangi investuojame mes, įprastai investuoja ir valstybės valdoma įmonė. Jei dėl jungtinės įmonės sutarsime sklandžiai, galėsime pradėti“, – BNS teigė „Rheinmetall“ vadovas.