Pasmerkė išpuolį prieš demokratiją: Vokietijoje sudegintas politiko automobilis

Parlamentaro Berndo Baumanno automobilis ankstyvą rytą buvo pastebėtas liepsnojantis viename Vokietijos šiaurinio Hamburgo miesto rajone. Policija įtaria „politiškai motyvuotą“ veiksmą.
AfD lyderiai Alice Weidel ir Tino Chrupalla sakė, kad šis incidentas juos „labai suneramino“.
„Išpuolis prieš didžiausios opozicinės grupės lyderį yra tiesioginis išpuolis prieš demokratiją Vokietijoje“, – sakė abu politikai.
Šiuo metu AfD yra didžiausia opozicinė partija, 630 vietų parlamente turinti 151 parlamentarą.
Policija kol kas nenustatė jokių įtariamųjų ir paragino liudytojus atsiliepti. „Gyventojai iš pradžių girdėjo garsų dunksėjimą ir matė iš automobilio kylančias liepsnas“, – sakoma policijos pranešime.
„Atvykusios pagalbos tarnybos rado keturis degančius automobilius“, – pranešė policija ir pridūrė, kad gaisras apgadino dar vieną automobilį ir netoliese esančią tvorą.
Pirmadienio popietę alternatyvioje naujienų svetainėje „indymedia“ buvo paskelbtas pareiškimas, kuriame sakoma, kad atsakomybę prisiėmė antifašistiniai aktyvistai. Žinutėje teigiama, kad B. Baumanno automobilis buvo užpultas solidarizuojantis su antifašistiniais aktyvistais, kuriems gresia teismas Diuseldorfe ir Drezdene.
Per visuotinius rinkimus vasarį AfD pasiekė geriausią per istoriją rezultatą – gavo kiek daugiau nei 20 proc. balsų. Naujausios apklausos rodo, kad ji populiarumu lenktyniauja su kanclerio Friedricho Merzo centro dešiniųjų CDU/CSU aljansu – abi partijas remia maždaug po 25 proc. rinkėjų.
