 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija ragina smogti Rusijai: ragina visiškai nutraukti rusiško plieno importą

2025-11-03 11:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 11:29

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas paragino imtis griežtesnių priemonių prieš Rusiją artėjant aukšto lygio susitikimui Kanclerio rūmuose – ketvirtadienį čia bus aptariami būdai, kaip palaikyti sunkumus patiriantį Vokietijos plieno sektorių.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas paragino imtis griežtesnių priemonių prieš Rusiją artėjant aukšto lygio susitikimui Kanclerio rūmuose – ketvirtadienį čia bus aptariami būdai, kaip palaikyti sunkumus patiriantį Vokietijos plieno sektorių.

REKLAMA
2

L. Klingbeilas sakė agentūrai dpa, kad reikėtų greitai „visiškai nutraukti bet kokį plieno importą iš Rusijos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Plieno ruošiniams, gaminamiems Rusijoje ir toliau perdirbamiems ES, sankcijos vis dar netaikomos, – sakė L. Klingbeilas, kuris taip pat yra vicekancleris. – Niekam, dirbančiam mūsų plieno pramonėje, negali paaiškinti, kodėl Europa ir toliau išlaiko rinką, atvirą [Rusijos prezidentui Vladimirui] Putinui.“

REKLAMA
REKLAMA

Plieno ruošiniai yra pirminė medžiaga lakštų ir ritinių gamybai.

Toliau L. Klingbeilas sakė, kad atsakas į pasaulinį pajėgumų perteklių ir dempingo kainas taip pat turi būti „didesnis europietiškas patriotizmas“, t. y. daugiau vietinės gamybos ir didesnis dėmesys klimatui nekenksmingam, aukštos kokybės plienui iš Vokietijos ir Europos.

REKLAMA

„Tokiose svarbiose srityse kaip infrastruktūra ir automobilių pramonė turėtume teikti pirmenybę čia gaminamam plienui“, – sakė jis.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį ketina priimti šalies plieno pramonės atstovus, siekiant palaikyti vietos gamintojus, kuriuos spaudžia nauji JAV muitai, Kinijos konkurencija ir sumažėjusi paklausa iš sunkumų patiriančios automobilių gamybos pramonės.

REKLAMA
REKLAMA

„Plieno viršūnių susitikimu“ pavadintame susitikime dalyvaus L. Klingbeilas, ekonomikos ministrė Katherina Reiche ir darbo ministrė Bärbel Bas, taip pat Vokietijos žemių, kuriose veikia plieno pramonės įmonės, vadovai.

Susitikimo tikslas – nuspręsti dėl priemonių atsparumui ir prekybiniams santykiams didinti, o į darbotvarkę įtrauktos ir energijos kainos, pranešė vyriausybės atstovas spaudai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Plieno pramonė patiria spaudimą

Vokietijos plieno pramonė, kuri yra didžiausia Europos Sąjungoje, pajuto šaliai svarbų automobilių sektorių apėmusios krizės padarinius: sumažėjo paklausa iš automobilių gamintojų, be to, sektorius susiduria su išaugusiomis energijos kainomis ir pigesnių Kinijos gaminių konkurencija.

REKLAMA

Dėl pastangų pereiti prie klimatui draugiškesnės gamybos taip pat didėja sąnaudos, be to, JAV įvedė naujus 50 proc. tarifus plienui ir aliuminiui.

Gegužę į valdžią atėjusi F. Merzo administracija svarbiausiu savo prioritetu iškėlė siekį užtikrinti, kad po dvejus metus iš eilės trukusio nuosmukio didžiausia Europos ekonomika vėl pradėtų augti.

Spalio 7 dieną Europos Komisija pasiūlė beveik perpus sumažinti be muitų į bloką įvežamo plieno kiekį ir padvigubinti muitus iki 50 proc. visam kiekiui, viršijančiam nustatytą ribą, siekdama apsaugoti ES gamintojus nuo pigios konkurencijos iš tokių šalių kaip Kinija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų