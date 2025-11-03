Vokietija ragina smogti Rusijai: ragina visiškai nutraukti rusiško plieno importą

L. Klingbeilas sakė agentūrai dpa, kad reikėtų greitai „visiškai nutraukti bet kokį plieno importą iš Rusijos“.
„Plieno ruošiniams, gaminamiems Rusijoje ir toliau perdirbamiems ES, sankcijos vis dar netaikomos, – sakė L. Klingbeilas, kuris taip pat yra vicekancleris. – Niekam, dirbančiam mūsų plieno pramonėje, negali paaiškinti, kodėl Europa ir toliau išlaiko rinką, atvirą [Rusijos prezidentui Vladimirui] Putinui.“
Plieno ruošiniai yra pirminė medžiaga lakštų ir ritinių gamybai.
Toliau L. Klingbeilas sakė, kad atsakas į pasaulinį pajėgumų perteklių ir dempingo kainas taip pat turi būti „didesnis europietiškas patriotizmas“, t. y. daugiau vietinės gamybos ir didesnis dėmesys klimatui nekenksmingam, aukštos kokybės plienui iš Vokietijos ir Europos.
„Tokiose svarbiose srityse kaip infrastruktūra ir automobilių pramonė turėtume teikti pirmenybę čia gaminamam plienui“, – sakė jis.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį ketina priimti šalies plieno pramonės atstovus, siekiant palaikyti vietos gamintojus, kuriuos spaudžia nauji JAV muitai, Kinijos konkurencija ir sumažėjusi paklausa iš sunkumų patiriančios automobilių gamybos pramonės.
„Plieno viršūnių susitikimu“ pavadintame susitikime dalyvaus L. Klingbeilas, ekonomikos ministrė Katherina Reiche ir darbo ministrė Bärbel Bas, taip pat Vokietijos žemių, kuriose veikia plieno pramonės įmonės, vadovai.
Susitikimo tikslas – nuspręsti dėl priemonių atsparumui ir prekybiniams santykiams didinti, o į darbotvarkę įtrauktos ir energijos kainos, pranešė vyriausybės atstovas spaudai.
Plieno pramonė patiria spaudimą
Vokietijos plieno pramonė, kuri yra didžiausia Europos Sąjungoje, pajuto šaliai svarbų automobilių sektorių apėmusios krizės padarinius: sumažėjo paklausa iš automobilių gamintojų, be to, sektorius susiduria su išaugusiomis energijos kainomis ir pigesnių Kinijos gaminių konkurencija.
Dėl pastangų pereiti prie klimatui draugiškesnės gamybos taip pat didėja sąnaudos, be to, JAV įvedė naujus 50 proc. tarifus plienui ir aliuminiui.
Gegužę į valdžią atėjusi F. Merzo administracija svarbiausiu savo prioritetu iškėlė siekį užtikrinti, kad po dvejus metus iš eilės trukusio nuosmukio didžiausia Europos ekonomika vėl pradėtų augti.
Spalio 7 dieną Europos Komisija pasiūlė beveik perpus sumažinti be muitų į bloką įvežamo plieno kiekį ir padvigubinti muitus iki 50 proc. visam kiekiui, viršijančiam nustatytą ribą, siekdama apsaugoti ES gamintojus nuo pigios konkurencijos iš tokių šalių kaip Kinija.
