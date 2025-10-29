Kalendorius
8-metis berniukas rastas nužudytas miške: mamos prašymas veria širdį

2025-10-29 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 11:20

Netyla atgarsiai apie tragišką 8-mečio Fabiano iš Güstrovo (Vokietija) mirtį. Berniukas buvo nužudytas, tačiau, nepaisant intensyvių tyrimų, kol kas nebuvo rastas įtariamasis dėl nužudymo.

Nužudytas 8-metis Fabianas (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

Netyla atgarsiai apie tragišką 8-mečio Fabiano iš Güstrovo (Vokietija) mirtį. Berniukas buvo nužudytas, tačiau, nepaisant intensyvių tyrimų, kol kas nebuvo rastas įtariamasis dėl nužudymo.

1

Tuo metu gedule skendintis miestas ruošiasi berniuko laidotuvėms. Jo motina paprašė, kad žiniasklaidos pranešimuose būtų rodomas sūnaus veidas, nes ji nori, kad jos mylimas vaikas neliktų užmaršty, rašoma fakt.pl.

Tragedija įvyko šį mėnesį

Spalio 10 d. Fabianas nėjo į mokyklą, nes jautėsi blogai. Kai motina grįžo iš darbo, berniuko jau nebuvo namuose.

Ji iš karto pajuto blogą nuojautą, kuri pasitvirtino po kelių dienų – 8-mečio kūnas buvo rastas miške.

Tyrėjai nustatė, kad Fabianas buvo nužudytas. Jo laidotuvės dar neįvyko, tačiau planuojamos šį ketvirtadienį – spalio 30 d.

Pasirengimas laidotuvėms

Kaip skelbė portalas Rosenheim24.de, vietos parapijos kunigas sakė: „Fabiano giminaičiai nori pareikšti padėką už jiems parodytą paramą ir užuojautą.

Pamaldos vyks mažo Meklenburgo miestelio centre esančioje parapijos bažnyčioje“.

Ceremonija, anot Güstrovo evangelikų liuteronų parapijos pastoriaus Jenso-Peterio Schulzo, bus skirta „užbaigti“ Güstrovo gyventojų gedulo laikotarpį.

Be kita ko, planuojama perskaityti elektroninius laiškus ir atvirukus, kurie suteikė stiprybės 8-mečio artimiesiems.

Laidotuvės ir vieša ceremonija

Organizatoriai tikisi didelio dalyvių skaičiaus. Vakarą po to, kai buvo rastas kūnas, 550 vietų parapijos bažnyčioje jau buvo per mažas skaičius siekiant sutalpinti visus norinčiuosius atsisveikinti.

Dėl to, anot Vokietijos žiniasklaidos, ketvirtadienio laidotuvių ceremonija bus transliuojama lauke, kad galėtų dalyvauti visi norintieji.

Prokuratūra pranešė, kad berniuko kūnas jau perduotas artimiesiems. „Pamaldos bus viešos, tačiau pačios laidotuvės vyks tik šeimos rate“, – paskelbė vietos parapijos klebonas.

Motinos prašymas

Tuo tarpu Fabiano motina pasidalijo neįprastu noru su dienraščiu Nordkurier. Ji nori, kad jos sūnus liktų žmonių atmintyje ir nebūtų pamirštas.

Jos nuomone, tai nebus įmanoma, jei jo veidas žiniasklaidoje bus uždengtas, todėl ji paprašė žiniasklaidos gerbti šį pageidavimą ir neužtušuoti berniuko veido.

