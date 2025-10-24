Kalėjime nužudytas už vaikų tvirkinimą bausmę atlikinėjęs vyras

Aukščiausio saugumo lygio kalėjime HMP Wakefield, Didžiojoje Britanijoje 29 metų laisvės atėmimo bausmę atlikinėjęs nusikaltėlis mirė spalio 11 d. Buvo pradėtas tyrimas jo mirties aplinkybėms nustatyti.
Nuteisto vaikų tvirkintojo mirties priežastis – dūris į kaklą.
Skelbiama, kad kaltinimai dėl I. Watkinso nužudymo pareikšti dviem – 25 m. ir 43 m. amžiaus – vyrams.
I. Watkinsas 2013 metais buvo nuteistas 29 metams kalėjimo ir dar šešeriems metams lygtinai, prisipažinęs padaręs eilę seksualinių nusikaltimų.
Krata vyro namuose
Jis buvo suimtas po to, kai 2012 m. rugsėjį jo namuose buvo atlikta krata. Kratos metu buvo ieškoma narkotikų, tačiau konfiskuota daug kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir duomenų saugojimo įrenginių.
Išanalizavus įrangoje esančius vaizdus, buvo atskleistas vyro seksualinis iškrypimas, rašo „Sky News“.
I. Watkinsas 2023 m. buvo atvežtas į ligoninę po to, kai buvo užpultas. Tuo metu policija teigė, kad jo sužalojimai nėra pavojingi gyvybei
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!