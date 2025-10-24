Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kalėjime nužudytas už vaikų tvirkinimą bausmę atlikinėjęs vyras

2025-10-24 16:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 16:40

Už vaikų tvirkinimą bausmę atlikinėjęs 48-erių Ianas Watkinsas mirė po to, kai kalėjime buvo užpultas ir padurtas peiliu, rašo „Sky News“.

Ianas Watkinsas (nuotr. SCANPIX)

0

Aukščiausio saugumo lygio kalėjime HMP Wakefield, Didžiojoje Britanijoje 29 metų laisvės atėmimo bausmę atlikinėjęs nusikaltėlis mirė spalio 11 d. Buvo pradėtas tyrimas jo mirties aplinkybėms nustatyti.

Nuteisto vaikų tvirkintojo mirties priežastis – dūris į kaklą.

Skelbiama, kad kaltinimai dėl I. Watkinso nužudymo pareikšti dviem – 25 m. ir 43 m. amžiaus – vyrams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Watkinsas 2013 metais buvo nuteistas 29 metams kalėjimo ir dar šešeriems metams lygtinai, prisipažinęs padaręs eilę seksualinių nusikaltimų.

Krata vyro namuose

Jis buvo suimtas po to, kai 2012 m. rugsėjį jo namuose buvo atlikta krata. Kratos metu buvo ieškoma narkotikų, tačiau konfiskuota daug kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir duomenų saugojimo įrenginių.

Išanalizavus įrangoje esančius vaizdus, buvo atskleistas vyro seksualinis iškrypimas, rašo „Sky News“.

I. Watkinsas 2023 m. buvo atvežtas į ligoninę po to, kai buvo užpultas. Tuo metu policija teigė, kad jo sužalojimai nėra pavojingi gyvybei

