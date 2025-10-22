Prakalbo Turkijos oro uoste dėl akmens sulaikytas Arnas: „Manęs nemušė, bet baugino“

Pirmasis Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Andrius Romanovskis savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo šia istorija, kad Lietuvos pilietis, kavos meistras ir trijų vaikų tėvas Arnas Urbanavičius atsidūrė keblioje situacijoje Turkijoje.
Pasak jo, dėl vaikų paplūdimyje rasto akmens, kurį vėliau surado bagaže, Arnui uždrausta išvykti iš šalies ir kas savaitę teks registruotis policijoje. Dabar Arnui, gerai žinomam „Kavos brolių“ įkūrėjui ir daugelio mėgstamam baristai, reikalinga pagalba, nes gali grėsti net ir kalėjimas.
A. Urbanavičius, šiuo metu apsistojęs, ir praktiškai įkalintas Turkijoje, sutiko naujienų portalui tv3.lt trumpai pasidalinti, ką jam teko patirti būnant suimtam ir kad jis yra atskirtas nuo visos šeimos.
Jis džiaugiasi tuo, kad šeima yra saugi ir namuose, nors pats šiuo metu ieško teisinės pagalbos, tai jam suteikia šiek tiek ramybės.
„Gera žinia, kad šeima namuose – mačiau vakar juos visus, kaip sakant, vienoje vietoje. Tai kažkiek yra dėl to ramiau. O aš pats dabar, sakau, esu teisininkų paieškose. Kažkaip bandome surasti tą pagalbą, kas galėtų padėti“, – pasidalijo išgyvenimais jis.
Urbanavičius: „Esu kelias dienas nevalgęs“
„Kavos brolių“ įkūrėjas pasakoja išgyvenantis sunkų laikotarpį – nors turi, kur apsistoti, kelias dienas nevalgė, patiria daug streso dėl viešumo ir ypač dėl sulaikymo muitinėje, kai buvo atskirtas nuo šeimos, mažamečių vaikų ir uždarytas be daiktų.
„Turiu kur apsistoti. Aišku, iš tiesų nevalgęs esu jau kelias dienas. Viskas yra sudėtinga. Šis viešumas dar, aišku, daug streso sukuria, bet bandom kažkaip išgyventi. Dar didesnį stresą sukėlė, kai mane sulaikė muitinėje – kuomet atskyrė nuo šeimos, kai vienus vaikus išleido, kitų neišleido. Žmoną laikė iki keturių ryto su mažyliu.
Paskui leido pasiimti viešbutį, jiems nupirkti, bet iš manęs paėmė visus daiktus, viską atėmė, uždarė už grotų, užrakino ant gulto, su pledu ir sako: „Miegok iki ryto“, – kalbėjo jis.
Grasino kalėjimu ir laikė prastose sąlygose
A. Urbanavičius buvo laikomas prastomis, ne itin žmogiškomis sąlygomis, nors fiziškai neskriaudžiamas, tačiau buvo gąsdinamas kalėjimu ir kitomis grėsmėmis.
„Tai ryte kažkas atėjo, išleido į tualetą. Negaliu pasakyt, kad čia labai žmogiškos sąlygos, bet niekas manęs nemušė, tik baugino – sakė, gresia kalėjimas ir visa kita“, – teigė pašnekovas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Andrius Romanovskis savo „Facebook“ paskyroje pristatė, kad A. Urbanavičius, nepaisydamas iššūkių, pasirinko sekti savo aistra kavai ir tapo žinomu bei gerbiamu savo srities profesionalu. Tiesa, tai, kas nutiko vėliau, jam dabar trukdo išvykti iš šalies.
„Apie Lietuvos pilietį, kuriam reikia mūsų pagalbos. Su Arnu Urbanavičiumi susipažinau prieš daugiau nei penkioliką metų. Jis tuomet buvo jaunas Caffeine LT barista, aš – beprecedentinis kavos mėgėjas. Taip prasidėjo mūsų kavos draugystė besitęsianti iki šiol – nuo kavos degustacijų kolegoms iki rytinės filtrinės kavos su šeima.
Arnas du kartus iškovojo Lietuvos kavos ragavimo čempiono titulą ir su draugais užkūrė daugeliui gerai žinomą „Kavos broliai“ skrudyklą bei atidarė Žvėryno kultinę vietą – Espresinė. Jis puikiai žinomas mano atstovaujamai Lietuvos verslo konfederacija bendruomenei – Arno kava mūsų biure vaišinasi tiek mūsų nariai, tiek svečiai – nuo diplomatų iki ministrų.
Pamenu, kai Arnas, įstojęs į teisę Vilniaus universitete dėl milžiniško skrudinimo tempo ir baristos darbo pradėjo abejoti, ar jam reikia to diplomo.
Pasakiau, jam: „Arnai, po daugelio metų gailėsis, kad likus tiek ne daug iki finišo viską metei“. Susiėmė, parašė diplominį ir gavo teisė magistro laipsnį. Taip jis tapo bene pirmuoju kavos skrudintoju su teisininko diplomu Lietuvoje. Tačiau advokato kelio nepasirinko - toliau skrudino kavą ir stovėjo prie baro Žveryne“, – rašė apie jį A. Romanovskis.
Arnui reikia pagalbos: padėti sugrįžti namo iš Turkijos
A. Urbanavičius atostogų metu Turkijoje buvo sulaikytas oro uoste, kai muitinė jo šeimos bagaže rado sūnaus paplūdimyje rastą akmenį, įtardama, kad tai yra vertingas artefaktas. Prisiėmęs atsakomybę sau, Arnas buvo paleistas, tačiau jam paskirtas draudimas išvykti iš šalies ir jis liko įstrigęs Antalijoje, todėl jam dabar skubiai reikalinga draugų, klientų ir Lietuvos valstybės pagalba sprendžiant šią teisinę problemą.
„Bet dabar Arnui reikia rimtos pagalbos – tiek iš visų jo draugų ir klientų, tiek iš Lietuvos valstybės.
Jis būdamas padorus, sąžiningas, darbštus smulkus verslininkas ir trijų vaikų tėvas papuolė į situaciją, kurioje gali atsidurti bet kas iš mūsų ir iš kurios jis pats negali išsigelbėti.
Turkija yra pagrindinė lietuvių kelionių šalis. Tai svetinga, draugiška ir lietuvius mylintis šalis. Tai šalis, į kurią lietuviai keliauja šeimomis.
Ir tai daro nuolat. Mane patį su šia šalimi sieja geriausi jausmai ir ne tik todėl, kad esu Lietuvos karaimas savo protėvius sekantis iš Anatolijos.
Taip padarė ir Arnas, kuris su savo aštuoniais šeimos nariais – sutuoktine Inga, trimis sūnumis, uošviais ir dėde bei dėdiene dvi savaites keliavo po Turkiją. Kas turi vaikų, žino, kad didžiausias vaikų džiaugsmas rinkti akmenis.
Vaikai jų renka kilogramais ir be abejo nori viską išsivežti namo. Taip nutiko ir su mažaisiais Urbanavičiais, kai viešbučio kambaryje Antalijoje teko atsisveikinti su didžiuma akmenų, tačiau keli atsidūrė Ingos lagamine. Tarp jų ir delno dydžio akmuo, kuris vieno iš sūnų buvo rastas paplūdimyje.
Nieko neįtardami oro uoste jie ruošėsi išvykti, tačiau atlikus muitinės procedūrą šeima buvo sulaikyta. Muitinė įtarė siekį išvežti vertingą artefaktą. Sulaikymas, patikra, stresas, daugybė pareigūnų, bendravimas per Google Translate ir sprendimas – Arnas prisiima sau atsakomybę dėl gabento akmens, jis sulaikomas nakčiai oro uoste, dviem sūnums pavyksta išvykti, žmona su mažyliu lieka nakčiai Anatalijoje ir laukia vyro. Kitu atveju – būtų sulaikyta ji kaip bagažo savininkė.
Ryte apsilankymas teisme, be akistatos su prokuroru ar teisėju iš advokato gaunamas verdiktas – draudimas išvykti iš Turkijos ir pareiga kas savaitę registruotis policijoje. Tą pačią dieną t.y. vakar žmona su mažyliu sėkmingai grįžo namo ir Arnas lieka vienas.
Tada aš gaunu SMS žinutę „Andriau, nutiko bėda, reikia pagalbos“.
Ir pradedu mušti būgną – komunikacija su mūsų ambasada, pasitarimai su mano teta buvusia ambasadore Halina Kobeckaite, skambučiai į URM’ą ir į Vyriausybę, kontaktai su teisininkais Lietuvoje ir Turkijoje, pagalbos prašymas per Turkijos verslininkus Lietuvoje ir jų šalies ambasadą.
Ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių – vienas sako, kad jis gali ramiai vykti, nes sprendimas jam nebuvo oficialiai įteiktas, kažkas sako kad jam gresia kalėjimas nuo 5 metų, jei akmuo bus vertingas, kažkas sako, kad tuoj išspręs problemą, bet tai kainuos. Bet rezultatas kol kas nepakitęs – Lietuvos pilietis, dėl nesusipratimo yra įstrigęs Antalijoje ir jo išsigelbėjimas yra tik jo rankose. Dabar manau, kad jam papildomos rankos tikrai padėtų. Todėl reikia mušti būgną iš visų jėgų.
Tuo pačiu Arno vardu nori padėkoti visiems – tiek Užsienio reikalų ministerijai, tiek Turkiye in Lithuania, diplomatams, tiek Lietuvos teisininkams, tiek verslininkams, kurie padeda jam šioje nelaimėje“, – rašė apie A. Urbanavičiaus įstrigimą Turkijoje A. Romanovskis.
Šiuo metu A. Urbanavičius vis dar yra laikomas Turkijoje.
