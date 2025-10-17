Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris, teigusi, kad pastojo kalėjime be fizinio kontakto, pripažinta kalta dėl žmogžudystės

2025-10-17 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 21:00

Floridoje gyvenančios moters istorija sukrėtė net ir visko mačiusius – ji teigė pastojusi kalėjime, nors su vyru viso arešto metu taip ir nesimatė. Dabar pagaliau aišku, kokį sprendimą dėl jos priėmė teismas.

Daisy Link nuteista dėl žmogžudystės (nuotr. stop kadras / 123rf.com)

Floridoje gyvenančios moters istorija sukrėtė net ir visko mačiusius – ji teigė pastojusi kalėjime, nors su vyru viso arešto metu taip ir nesimatė. Dabar pagaliau aišku, kokį sprendimą dėl jos priėmė teismas.

0

Kaip teigia people.com, moteris, kuri pernai išgarsėjo teigdama, kad pastojo kalėjime be jokio fizinio kontakto, dabar nuteista už savo vaikų tėvo nužudymą.

Jos nėštumo istorija sukrėtė pasaulį

Daisy Link vardas pirmą kartą nuskambėjo tarptautiniu mastu dar pernai, kai ji pareiškė, kad pastojo kalėjime be jokio fizinio kontakto su kitu kaliniu. Tuo metu moteris buvo laikoma Majamio Turner Guilford Knight pataisos centre ir teigė, kad su kitu įkalintu vyru, Joan DePazu, susidraugavo kalbėdama per ventiliacijos angas.

„Kai sėdi izoliacijoje, pradedi kalbėtis su žmonėmis per sienas, valandų valandas. Galiausiai atrodo, tarsi būtum tame pačiame kambaryje“, – yra pasakojusi Daisy.

Ji tvirtino, kad vyras per oro ventiliaciją perdavė jai spermą, apvyniotą maistine plėvele, o ji pati atliko apvaisinimą. Nors istorija skambėjo neįtikėtinai, Link tikino, jog tai buvo „likimo ženklas“ ir kad „viskas įvyko dėl priežasties“.

Net medikai pripažino, jog tokia situacija – be galo reta, beveik neįmanoma. Majamio vaisingumo centro vadovas dr. Fernando Akermanas teigė, kad sėkmingo nėštumo tikimybė tokiomis sąlygomis būtų „mažesnė nei penki procentai“.

Santykius su buvusiu partneriu nutraukė šūviais

Daisy Link ketvirtadienį pripažinta kalta dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, įvykdytos 2022 metais. Nukentėjusysis – Pedro Jimenez, su kuriuo ji buvo kartu devynerius metus ir augino du vaikus.

Pasak prokurorų, jų santykiai buvo „nuodingi“ ir lydimi nuolatinių konfliktų.

„Ji tiesiog uždegė degtuką – nusprendė, kad taip šis santykis baigsis visiems laikams“, – teisme sakė prokuroras Alex Bergida.

Gynyba: „Ji gynė save ir savo vaikus“

Tuo metu moters advokatas Ayubanas Tomasas gynė klientę teigdamas, kad Link šovė, kai bijojo būti užpulta.

„Jis grasino įsibrauti į namus ir atimti iš jos vaikus. Ji turėjo teisę gintis“, – kalbėjo advokatas.

Tačiau prisiekusieji liko neįtikinti – nuosprendį jie priėmė per mažiau nei dvi valandas. Vienas prisiekusysis sakė:

„Jeigu žmogus bėga ir gauna šūvį į nugarą – tai nėra savigyna.“

Vaikas, gimęs kalėjime, dabar auga pas giminaičius

Kaip teigia people.com, vaikas, kurį Link pagimdė kalėjime, šiuo metu prižiūrimas šeimos narių. Kito teismo posėdžio, skirto nuosprendžio paskelbimui, numatyta lapkričio 21 dieną.

