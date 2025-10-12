Alytaus kalėjime – smurto proveržis: nuteistasis sužalojo darbuotoją

Kaip skelbia policija, 12.24 val. į Alytaus ligoninę kreipėsi ir, suteikus medikų pagalbą, gydomas ambulatoriškai Alytaus kalėjimo specialistas, gimęs 1969 metais.
Jis paaiškino, kad tą pačią dieną apie 9 val. Alytaus kalėjime jį tarnybos metu sužalojo nuteistasis.
Aplinkybes nustatinėja Lietuvos kalėjimų tarnyba.
