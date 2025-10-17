„Padegsiu, jei mane dar čia laikysit, parodysiu aš jums dar vaizdų“: kalinys sukėlė tikrą chaosą

Atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, P. Ž. tyčia gadino Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) turtą, o padaryta žala siekia 2413,19 Eur.
Vilniaus kalėjime jis niokojo gyvenamąsias kameras: sugadintos sienos, lubos, klozetai, kriauklė, baldai, durys, langai, veidrodis ir šviestuvai. Šiaulių kalėjime P. Ž. sudaužė klozetą, sanitarinę atitvarą ir lentynėlę. Kauno kalėjime vyras sugadino lempą, tualetą, radiatorių ir užtvindė kamerą.
Padegimas kameroje
2024 m. rugpjūčio 14 d. Kauno kalėjime P. Ž. padegė lovos čiužinį ir minkštąjį inventorių, sukeldamas dūmus ir aprūkydamas sienas. Ugnis buvo gesinama gesintuvu.
Per padegimą kalinys pareigūnams šaukė ir grasino: „Sakiau, kad padegsiu, jei mane dar čia laikysit, parodysiu aš jums dar vaizdų.“
Smurtas prieš pareigūnus ir grasinimai
O 2024 m. birželio 29 d. Pravieniškių 1-ajame kalėjime P. Ž. karštu vandeniu apipylė pareigūno veidą, sukeldamas I-IIA laipsnio nudegimą kaktos srityje. Nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą ir psichologinį stresą.
Kaltinamais posėdyje pripažino kaltę, teigdamas, kad karštą vandenį užvirino savadarbiu prietaisu, o veiksmai buvo nukreipti prieš „teisėsaugos sistemą“, nes kiti pareigūnai esą elgiasi kaip „gyvuliai“.
Be to, pernai metų birželio 26 d. P. Ž. grasino resocializacijos skyriaus specialistei žadėdamas smurtą ir „padaryti cirką“ kameroje:
„Aš prasisuksiu čia, pasitaikius progai papjausiu kažką, subadysiu, man p****i, išdaužysiu visą kamerą, padarysiu cirką.”
Teismas konstatavo, kad grasinimai buvo reali grėsmė.
Teismo sprendimas
Teismas pripažino, kad P. Ž. padarė tris nesunkius ir vieną apysunkį nusikaltimą, jau buvo teistas ir vertintas neigiamai. Galutinė bausmė, subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu, – 8 metai ir 4 mėnesiai terminuoto laisvės atėmimo.
LKT priteista visa turtinė žala – 2413,19 Eur.
Pareigūnui T. P. priteista 1000 Eur neturtinės žalos (iš dalies, prašyta 10 000 Eur).
Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriui – 1188,56 Eur.
Valstybinei ligonių kasai – 29,88 Eur.
Antrinės teisinės pagalbos išlaidos nepriteistos dėl kaltinamojo turtinės padėties. Nuosprendis gali būti apskųstas per 20 dienų nuo nuorašo įteikimo Kauno apygardos teismui, skundą teikiant Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams Kaišiadoryse.
