TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune vyras peršovė moters buto duris – policijai teko panaudoti elektrošoką ir ginklą

2025-10-13 08:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 08:01

Kaune sekmadienį vyko įtemptos įtariamojo gaudynės – vyrui peršovus moters buto duris, jį sulaikyti bandę policininkai šaudė įspėjamuosius šūvius į orą.

Policija (nuotr. Elta)

Kaune sekmadienį vyko įtemptos įtariamojo gaudynės – vyrui peršovus moters buto duris, jį sulaikyti bandę policininkai šaudė įspėjamuosius šūvius į orą.

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, vidurdienį, apie 12 val., Kaune, Partizanų gatvėje, namo laiptinėje, vyriškis, panaudodamas galimai neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą, peršovė moters (gim. 2002 m.) nuomojamo buto duris ir iš įvykio vietos pasišalino. 

Maždaug po valandos Šiaurės prospekte esančiame garažų masyve Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnams, sulaikant minėtą asmenį, buvo panaudotas elektroimpulsinis prietaisas „Taser“ ir tarnybinis šaunamasis ginklas – iššauti įspėjamieji šūviai į orą. 

Apie 14.50 val. V. Krėvės prospekte atliekant kratą vyro gyvenamoje vietoje, rasti du polietileniniai užspaudžiami maišeliai. Jų viduje buvo baltos spalvos birūs milteliai.

Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga. Taip pat rasti ir paimti trys garsiniai šoviniai. 

Įtariamasis (gim. 1996 m.) uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu, svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be  tikslo jas platinti.

