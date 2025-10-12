Rokiškyje – moters smurtas prieš du mažamečius vaikus

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 23.17 val. Gedimino gatvėje, namuose, moteris, gimusi 1978 m., sukėlė fizinį skausmą 2020 m. gimusiam mažamečiui, ranka suduodama po vieną kartą per kairiąją ranką ir į kairiąją koją. Taip pat namuose buvusiam mažamečiui vaikui, gimusiam 2018 m., moteris vieną kartą sudavė per koją.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 140 str. – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
