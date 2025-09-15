Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: darysime viską, kad Baltarusijos politiniai kaliniai būtų paleisti

2025-09-15 16:55 / šaltinis: ELTA
Su baltarusių opozicijos lydere Svetlana Cichanouskaja susitikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva dės pastangas, jog visi Minsko režimo politiniai kaliniai būtų išlaisvinti.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

„Sveikiname ir džiaugiamės dėl dalies politinių kalinių paleidimo. Pergyvename, kad dar tūkstantis politinių kalinių toliau yra įkalinti Baltarusijos kalėjimuose, bet bendromis pastangomis darysime viską, kad šie politiniai kaliniai (...) būtų paleisti“, – pirmadienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.

„Mūsų bendros pastangos – kad čia gyvenantys baltarusiai galėtų jaustis kaip namuose, kad jie galėtų dirbdami ir gyvendami Lietuvoje stiprinti Lietuvos ekonomiką ir bendromis pastangomis mes galėtume matyti šį regioną stabilesnį ir saugesnį“, – sakė jis.

Susitikimo metu, pasak politiko, buvo aptartas tolimesnis teisinis bendradarbiavimas tarp Seimo ir Vyriausybės stiprinant demokratiją Baltarusijoje bei remiant jos demokratines jėgas.

Laukia Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai

Savo ruožtu lietuviškai prakalbusi S. Cichanouskaja dėkojo Lietuvai už paramą demokratinėms baltarusių jėgoms.

„Pirmininkas (J. Olekas – ELTA) puikiai pažįsta Gudiją ir daugelį metų buvo mūsų balsas Europos Parlamente (EP)“, – sakė ji.

„Esu įsitikinusi, kad kartu galime sustiprinti baltarusių ir lietuvių santykius bei išspręsti svarbius iššūkius. Mes tęsime spaudimą Lukašenkos režimui, kad pasiekti sisteminius ir negrįžtamus pokyčius Baltarusijoje“, – tęsė S. Cichanouskaja. 

Pasak jos, susitikimo metu aptartos ne tik vykstančios pratybos „Zapad 2025“, bet ir situacija dėl Lietuvoje gyvenančių baltarusių. Taip pat kalbėta apie pasirašomą sutartį tarp Seimo ir baltarusių demokratinių jėgų.

„Mes laukiame Lietuvos pirmininkavimo ES taryboje 2027 m. ir tam ruošiantis mes dirbsime propaguojant proeuropietišką pasirinkimą baltarusių gretose“, – pažymėjo opozicionierė.

„Mūsų tikslas – atnešti laisvę Baltarusijai ir, žinoma, grįžti namo. Mums Lietuva yra principų, atsparumo ir drąsos pavyzdys. Mes, kaip baltarusių tauta, niekada to nepamiršime“, – pridūrė ji.

Tuo metu kalbėdama apie paleistus politinius kalinius, S. Cichanouskaja pažymėjo, jog šiuo metu teikiami dokumentai dėl jų legalizacijos Lietuvoje.

ELTA primena, kad praeitos savaitės ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių. 

