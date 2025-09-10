Skvernelis Seimo pirmininko postą perleido Olekui: „Negaliu patikėti“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Pirmasis Seimo naujosios rudens sesijos klausimas – Sauliaus Skvernelio atsistatydinimas iš Seimo pirmininko pareigų. Skvernelis iš pareigų traukiasi, nes koalicijoje nebeliko vietos jo vadovaujamiems demokratams „Vardan Lietuvos“.
„Man atrodo, kad be tų smulkių apsižodžiavimų, kurie neišvengiamai yra, bet tokių smulkių, tikrai vyravo gera, darbinė, kolegiška atmosfera“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas S. Skvernelis.
Galiausiai iš ryto dar buvęs Seimo pirmininku, apie pietus Skvernelis tapo jau eiliniu Seimo nariu.
„Pirmą kartą gyvenime save atsileidau, dar taip nebuvo. Negaliu patikėti“, – juokavo S. Skvernelis.
Pagal koalicijos susitarimą, Seimo pirmininko postas turi atitekti socdemui Juozui Olekui. Kaip žinia, dėl J. Oleko kandidatūros palaikymo dar keistas užuominas mėtė Remigijus Žemaitaitis, todėl Olekas paramos ieškojo ir opozicijoje.
„Kadangi renka ne pozicijos, ar opozicijos vadovą, o renka Seimo vadovą, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes bendrautume ir turėtume vieni kitų pasitikėjimą“, – teigė J. Olekas.
Ingos Ruginienės kalba ir Žemaitaičio pažadai
Slaptą balsavimą J. Olekas atlaikė – parlamentas jį paskyrė naujuoju Seimo pirmininku. Dėmesio šiandien parlamente sulaukė ir paskirtoji premjerė. Pasiruošė Inga Ruginienė kalbėti daug – beveik 40 minučių. Nors Vyriausybės programa mažai ką Seime domina, kur kas įdomiau vėliau sekantis jos įgyvendinimo planas.
Nors programa net 770 punktų, tačiau joje neatsirado vietos tam, ką R. Žemaitaitis, važinėdamas per Lietuvą, žada žmonėms ir aiškina, kad tai jam prioritetas. Tai „Igničio“ akcijų išpirkimas.
Bet Ruginienė sako, kad R. Žemaitaitis net nebandė jos spausti šiuo klausimu.
„Pavyko atlaikyti spaudimą, ar jis čia tik vaidino prieš kameras? – Nei to spaudimo buvo, nei ką. Iš tikrųjų sutarėm dėl to klausimo, kad ieškosime galimybių“, – paaiškino I. Ruginienė.
R. Žemaitaitis teisinasi, kad viskas gerai:
„Jeigu jūs pastebėjote, 34 punktas ir yra numatytas, valstybinių įmonių valdymo peržiūrėjimas. Tai taip ir yra jau įdėtas punktas.“
Peržiūrėti galima daug ką, bet aiškaus įsipareigojimo, kad bus išpildytas R. Žemaitaičio pažadas rinkėjams – nėra. Tiek premjerė, tiek ir paties R. Žemaitaičio siūlomas Energetikos ministras skeptiški dėl šios idėjos.
Vyriausybės programa dar bus aptarinėjama frakcijose ir komitetuose ir tik po kelių savaičių Seimas balsuos – pritarti jai, ar ne.
