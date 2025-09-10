Buriant naująją Vyriausybę – vis keičiama dėlionė, Žemaitaitis kalba apie „dūmų uždangą“

Pasak prezidento, paskutinę akimirką atsiradusios naujos pavardės į ministro kėdę reiškia tik vieną – Vyriausybė bus teikiama nepilnos sudėties.
Aplinkos ministras Povilas Poderskis dar neseniai krovėsi lagaminus iš ministerijos. Ir galbūt šiandien galėjo būti paskutinis ministro posėdis šioje Vyriausybėje. Mat prezidentas per savo patarėją Jansoną prieš beveik mėnesį pasakė, kad Poderskio naujoje Vyriausybėje nemato.
Ir nors Žemaitaitis toks skeptiškas savo kuruojamos ministerijos vadovo atžvilgiu nebuvo, per beveik tris savaites įnirtingai ieškojo Poderskiui pamainos.
Kaip sakė premjerė Ruginienė, „jaunatvišku veržlumu“ trykštančiai Renatai Saulytei užimti šios pozicijos nepavyko. Ji nepraėjo net paskirtosios premjerės filtro. Ir ratas apsisuko – Žemaitaitis sugrįžo prie Poderskio, teigdamas, kad „jis ir buvo siūlomas“.
Poderskis savo įraše, kur rašė, kad nemato savęs ministro poste, užsiminė apie kažkokį serialo tęsinį.
„Nu dabar jau čia taip susiklostė, kad esu kviečiamas dirbti dvidešimtoje Vyriausybėje“, – sakė jis.
Neapsisprendimas dėl Poderskio
Įdomu tai, kad Poderskio tolesnei karjerai ministerijoje prieštaravo Nausėda. Pats apie tai kalbėjo viešai.
„Esu pasiruošęs atsakyti į visus keliamus prezidento, premjerės, valdančiosios koalicijos, partijų pirmininkų. Kad ir kas tų klausimų turėtų, jeigu turėtų“, – tikino visus Poderskis.
Ir staiga Nausėda – nei iš šio, nei iš to – nuomonę pakeitė. Poderskis dabar jau, galima suprasti, tinka.
„Reiškia, kad variantai yra du: nepilnos sudėties Vyriausybė be šitų dviejų ministrų; arba anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti nereikėtų. Ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – situaciją aptarė prezidentas.
Savęs naujoje Vyriausybėje nematęs Poderskis, prabyla kitaip.
„Tai jeigu mato prezidentas, mato valdantieji, tai aš irgi galiu pamatyti. Galbūt ne garsas skamba tyloje, o tyla garse. Ir ką mes suprantame apie šį pasaulį. Tiesiog pamatome dalykus kitoje spalvoje“, – sprendimus aptarė laikinasis aplinkos ministras.
Naujieji kandidatai tarsi išniekinti
Tad trumpai tariant – aplinkos ministerijoje niekas nepasikeitė. Kandidatai, kurie lankėsi pas Ruginienę, pristatinėję save ministrais taip ir netapo.
„Nemuno aušros“ lyderis Reigijus Žemaitaitis teigė čia esant „daug dūmų uždangos, kad apsaugoti žmones maksimum“.
Dėl Renatos Saulytės kandidatūros į aplinkos ministrus Poderskis turi savo nuomonę.
„Ar šitaip galima elgtis su žmogumi? Nu jį išmesti sudeginimui. Man atrodo, kad tai labai skausminga“, – apie Saulytės kandidatūros pabaigą kalbėjo jis.
Kur kas didesnė drama laukia dėl energetikos ministro. Prezidentas – primename – nori, kad Vaičiūnas toliau tęstų darbą. Ir pats laikinasis ministras pritaria, užsimindamas apie turimą darbų programą ir norą tęsti pradėtus darbus.
Ko nori Žemaitaitis, nežinia. Vis dėlto sako Vaičiūno kandidatūrą Ruginienei jau pateikė.
„Nesiruošiu aš čia burti, nesu Vanga. Ar galėtų, ar ne. Nereikėtų šiandien skubėti įvykiams už akių“, – savo nuomonę pateikė Žemaitaitis.
Neaiški kandidatų ateitis
Popiet pasirodė nauja pavardė – teisininko Mindaugo Jablonskio kaip galimo kandidato į energetikos ministrus. Prezidentui jo kandidatūrą pateikė Ruginienė, o tai reiškia, kad Vyriausybė nebus tvirtinama pilnos sudėties.
Vakar prieš prezidentą antrą kartą sėdosi ir kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus, „valstiečių“ atstovas – Edvinas Grikšas. Beje, jis prezidentui pripažino, kad praeityje yra padaręs avariją, per kurią buvo sužaloti žmonės.
„Esu nusiteikęs jį tvirtinti, nes visada gyvenime vadovaujuosi vienu principu. Žmogus gali vieną kartą suklysti, antrą kartą jam atleisti būtų sudėtinga“, – kalbėjo Respublikos prezidentas.
Kol kas neaišku, ar prezidentui tiko visi kandidatai į ministrus, kurie apsilankė Daukanto rūmuose.
