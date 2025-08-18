Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Poderskis: nematau savęs naujoje valdžioje

2025-08-18 14:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 14:32

Laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis, kurio prezidentas Gitanas Nausėda pranešė nebematąs naujojoje Vyriausybėje, teigia ir pats neturintis ambicijų dirbti naujajame Ministrų kabinete.

Povilas Poderskis / Skirmanto Lisausko nuotr.

Laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis, kurio prezidentas Gitanas Nausėda pranešė nebematąs naujojoje Vyriausybėje, teigia ir pats neturintis ambicijų dirbti naujajame Ministrų kabinete.

REKLAMA
12

„Ir aš nematau savęs naujoje valdžioje. Niekada neketinau kabintis į kėdę bet kokia kaina, dirbau kviestas premjero ir tai dariau ir darysiu iki naujos Vyriausybės paskyrimo“, – savo feisbuko paskyroje rašo P. Poderskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Likusį laiką atsakingai dirbsiu, pasiruošime Seimo rudens sesijai ir biudžeto deryboms. O jums papasakosiu apie įvairias temas – nuo paukščių ir šikšnosparnių iki kosmoso odisėjos. Mieli serialo žiūrovai, laukite tęsinio“, – teigia ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas G. Nausėda praėjusią savaitę pareiškė, kad kylant klausimų dėl galimų laikinojo aplinkos ministro Povilo Poderskio lobistinių interesų, valdančioji koalicija darbui naujoje Vyriausybėje turėtų deleguoti kitą ministrą.

REKLAMA

Kaip skelbė tyrimą atlikęs portalas „15min“, palyginus dabar galiojantį retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklių dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.

Šią savaitę vykusiame neeiliniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dalyvavęs P. Poderskis teigė manantis, jog į faktinį interesų konfliktą nepakliuvo, įsipareigojo minėto projekto nepasirašyti, taip pat teigė, jog išaiškinimo dėl galimo interesų konflikto kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Povilas Poderskis. ELTA / Dainius Labutis
Poderskio parengtas įstatymo projektas kelia vis daugiau klausimų: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“ (19)
Povilas Poderskis (nuotr. Jono Petronio)
Nausėda nemato Poderskio naujojoje Vyriausybėje (54)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
[MOTU PROPRIO]
[MOTU PROPRIO]
2025-08-18 14:36
sėdėjo sau kolegijoje, galėjo sėdėti. Dabar pats save sumaišė su šūdais, taip, kad visą gyvenimą nenusiplaus.
Atsakyti
Kad tavęs ir “ senoje”
Kad tavęs ir “ senoje”
2025-08-18 14:40
per barzdą nesimatė, urvini.
Atsakyti
Bet rakietą pamatė,
Bet rakietą pamatė,
2025-08-18 14:46
Prancūzijos kolonijoj…Genijus, bl…
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų