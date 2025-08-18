Poderskis: nematau savęs naujoje valdžioje

„Ir aš nematau savęs naujoje valdžioje. Niekada neketinau kabintis į kėdę bet kokia kaina, dirbau kviestas premjero ir tai dariau ir darysiu iki naujos Vyriausybės paskyrimo“, – savo feisbuko paskyroje rašo P. Poderskis.
„Likusį laiką atsakingai dirbsiu, pasiruošime Seimo rudens sesijai ir biudžeto deryboms. O jums papasakosiu apie įvairias temas – nuo paukščių ir šikšnosparnių iki kosmoso odisėjos. Mieli serialo žiūrovai, laukite tęsinio“, – teigia ministras.
Prezidentas G. Nausėda praėjusią savaitę pareiškė, kad kylant klausimų dėl galimų laikinojo aplinkos ministro Povilo Poderskio lobistinių interesų, valdančioji koalicija darbui naujoje Vyriausybėje turėtų deleguoti kitą ministrą.
Kaip skelbė tyrimą atlikęs portalas „15min“, palyginus dabar galiojantį retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklių dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.
Šią savaitę vykusiame neeiliniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dalyvavęs P. Poderskis teigė manantis, jog į faktinį interesų konfliktą nepakliuvo, įsipareigojo minėto projekto nepasirašyti, taip pat teigė, jog išaiškinimo dėl galimo interesų konflikto kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).
