Poderskis paprašė VTEK įvertinti, ar jis pakliuvo į interesų konfliktą

„Jau kreiptasi (į VTEK – ELTA)“, – reaguodamas į Simono Gentvilo svarstymus, kad minėtą pažeidimą turėtų nagrinėti komisija ar net prokuratūra, Seimo Aplinkos apsaugos komitete trečiadienį sakė P. Poderskis.
Iki tol, kol pradėjo savo darbą valdžios institucijose, P. Poderskis dirbo lobistu – siekė naudingų valdžios sprendimų vėjo elektrinių jėgainių parkams.
Anksčiau minėtas liberalas, buvęs aplinkos ministras S. Gentvilas taip pat siūlė komitetui įpareigoti ministrą nepasirašyti įsakymo dėl naujų poveikio aplinkai vertinimo taisyklių, susijusių su vėjo elektrinių poveikiu paukščiams. P. Poderskis pažadėjo įsipareigojimo laikytis.
Trečiadienį žurnalistinį tyrimą apie laikinojo aplinkos ministro galimai supainiotus interesus paskelbė portalas „15min“.
Pasak portalo, palyginus dabar galiojantį retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklių dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.
Pakeitimais numatoma atsisakyti privalomų atstumų iki saugomų paukščių lizdaviečių, pakeisti apsaugos principus – statybos būtų neleidžiamos, jeigu institucijos įrodo tariamą poveikis gamtai, taip pat atsisakyti numatytų minimalių stebėsenos laikotarpių, o Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvados taptų neįpareigojančios.
Atsinaujinančių išteklių sektoriaus atstovai sako, kad planuojami pakeitimai nustebino „gerąja prasme“, o aplinkosaugos specialistai situacijoje mato interesų konflikto regimybę.
Minėtam projektui taip pat yra registruota ir Ekonomikos ir inovacijų (EIM) ministerijos išvada, kuria institucija teigia pastabų ar pasiūlymų projektui neturinti.
