Vėjo elektrinių lobistu buvęs Povilas Poderskis pats rengė liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką

Parengtu jo įsakymo projektu apibrėžiamos retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklės.
Pasak portalo, palyginus galiojantį dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.
Pakeitimais numatoma atsisakyti privalomų atstumų iki saugomų paukščių lizdaviečių, pakeisti apsaugos logiką – statybos būtų neleidžiamos, jeigu institucijos įrodo, kad bus poveikis gamtai, taip pat atsisakyti numatytų aiškių minimalių stebėsenos laikotarpių, o Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvados taptų neįpareigojančios.
Įsakymo projektas praėjusią savaitę pateiktas derinti institucijoms, o jo rengėju nurodomas Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, nors pastarasis autorystės išsižada ir tikina, kad projektą parengė P. Poderskis. Pasak „15min“, tai patvirtina ir projekto lydraščio informacija.
Pats ministras liepos pabaigoje portalo žurnalistus tikino, kad rengiant įsakymą nedalyvaus, tačiau vėliau sakė, kad kur kas svarbesnės jo kompetencijos ir patirtis šioje srityje.
„Tai nėra lengva – turint specifinių žinių ir patirties, natūraliai norisi tiesiogiai padėti kolegoms. Kartais tokiose situacijose jautiesi tarsi baudžiamas už savo kompetenciją“, – dėstė P. Poderskis.
Ministras sako, kad tai bendras komandinis ministerijos darbas, o jis prisiėmė „lyderystę ir atsakomybę“, pabrėždamas energetinės nepriklausomybės ir aplinkosaugos svarbą.
Šiuo metu galiojantys reikalavimai dėl paukščių apsaugos, anot P. Poderskio, visiškai sustabdė vėjo jėgainių plėtrą.
Atsinaujinančių išteklių sektoriaus atstovai sako, kad planuojama keisti vėjo jėgainių poveikio paukščiams tvarka nestebino „gerąja prasme“, o aplinkosaugos specialistai situacijoje mato interesų konflikto regimybę.
Keičiama vėjo elektrinių poveikio paukščiams nustatymo tvarka trečiadienį neeiliniame posėdyje domėsis Seimo Aplinkos apsaugos komitetas.
