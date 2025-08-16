Poderskio parengtas įstatymo projektas kelia vis daugiau klausimų: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“

Projektą P. Poderskis parašė pats, o pateikė jį liepos pabaigoje – kaip tik tada, kai Gintauto Palucko skandalas pasiekė zenitą, Vyriausybė braškėjo ir susiūbavo jo paties kėdė. Prezidentas, anot jo patarėjo Frederiko Jansono, P. Poderskio naujai formuojamoje Vyriausybėje nemato.
Pietų Amerikos Prancūzijos Gvianoje palydovo paleidimą į kosmosą už dalinai valstybės pinigus stebėjęs Povilas Poderskis, kilus šurmuliui dėl šios jo 4 dienų komandiruotės, visgi rado laiko nuotoliu pasijungti į neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto šaukiamą posėdį.
15min.lt žurnalistai prieš kurį laiką ėmė tirti, ar P. Poderskio ankstesnė, dar prieš jam tampant ministru vykdyta lobistinė veikla vėjo energetikos srityje atsispindi jo sprendimuose jau užimant ministro postą. Šis klausimas sudomino ir opozicijos politikus, esančius parlamentiniame Aplinkos apsaugos komitete.
Mažintų aplinkosauginius reikalavimus verslui
Buvęs Aplinkos ministras, liberalas Simonas Gentvilas sako nustebęs, kai pamatė, jog P. Poderskis tarpuvaldžiu, išsiblaškius kolegų ir visuomenės dėmesiui, bandė prakišti savo įstatymo pataisos projektą.
„Žino, kad jis nebedirbs. Ir koks sutapimas – ministras būtent per šias dienas patalpina asmeniškai teisės aktą pats parengęs“, – kalbėjo S. Gentvilas.
P. Poderskis, tapdamas ministru, tik spėjęs paspausti ranką Gitanui Nausėdai viešai deklaravo, kad atsiribos nuo bet kokių sąsajų su jo buvusia lobisto veikla, dėl skaidrumo. O štai ir kovą, dar kelis mėnesius iki griūvančios Vyriausybės, vienoje konferencijoje kalbėjo, kad norint sėkmingai plėtoti vėjo energetiką, būtina ne tik užtikrinti darnią plėtrą su gamta, bet ir atsikratyti perteklinės biurokratijos.
Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušros“ į ministrus deleguoto P. Poderskio įsakyme nurodyti pakeitimai yra iš esmės apie aplinkosauginių reikalavimų verslui mažinimą – atsisakyti privalomų atstumų iki saugomų paukščių lizdaviečių, padaryti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvadas neįpareigojančiomis, pakeisti apsaugos logiką, kad statybos būtų neleidžiamos tik tuomet, jei institucijos įrodytų, kad tai turės poveikį gamtai bei kitos pataisos.
„Aš manau, kad gerb. ministras arba atidirbinėja būsimiems užsakovams, ar tiesia tiltus į būsimus darbus. Susidaro toks įspūdis“, – sakė konservatorė Aistė Gedvilienė.
„Jis suprato, kad nebebus ministru, reikia skubiai sutvarkyti reikalus. Ir nors jam draudžiama tai daryti, pradėjo reguliuoti teisės aktus ir, galvojo, niekas nepastebės“, – antrino S. Gentvilas.
„Tarpuvaldžio neplanavau, kai pasitraukė Gintautas Paluckas, tą pačią ar kitą dieną buvo tas įsakymas patalpintas į sistemą. Premjeras nepasiderino, kada tarpuvaldį pradėti“, – gynėsi laikinasis aplinkos ministras.
Sako gavęs daug skundų
Tačiau projektą P. Poderskis pateikė tuomet, kai G. Palucko pasitraukimas jau buvo dienų klausimas – liepos 29-ąja. Visgi labiausiai S. Gentvilą stebina tai, kad projektas parengtas paties ministro.
„Tai yra nonsensas, to nėra buvę per 25 metus Aplinkos ministerijoje. Aplinkos ministrui net prašymus atostogoms rengia specialistai“, – sakė buvęs ministras.
P. Poderskis aiškina, kad neva imtis įstatymo pataisos, nepaisant lobizmo praeities ir interesų konflikto regimybės, jį paskatino daugybė skundų, gaunamų iš įvairių asociacijų dėl neva neadekvačių aplinkosauginių reikalavimų verslams.
„Pagrinde, kai skundėsi dėl šito projekto asociacijos – vėjo elektrinių, pramonininkų, daugelis kitų – tas manęs labai netrikdė, bet kai pasiskundė Danijos ambasada, kad stringa jų kapitalo projektai dėl to įsakymo, tuomet supratau, kad ministerija turi tokį patį požiūrį į tą ir ėmiausi iniciatyvos“, – aiškino P. Poderskis.
Pats projektas kai kuriems parlamentarams atrodo geras, esą dabar galiojantys reikalavimai yra pertekliniai.
„Pats įsakymas, kuriame išdėstytas vienas ar kitas reglamentavimas, jis palengvintų galimybę vystyti atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtrą – 19 nueinančios Vyriausybės programoj net numatyta, kad tai turėtų būti biurokratinių trikdžių šalinimas, lengvinant vieną ar kitą veiklos sritį“, – kalbėjo socialdemokratas Audrius Radvilavičius.
Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas viešai pareiškė, kad G. Nausėda naujai besiformuojančioje Vyriausybėje P. Poderskio nemato. Tačiau kandidatė į premjerus Inga Ruginienė po pokalbio su prezidentu sakė, kad jokių konkrečių kandidatų, kurių turėtų nelikti, G. Nausėda neminėjo.
Po Aplinkos apsaugos komiteto sušaukto neeilinio posėdžio, kuriame kolegos komiteto nariai intensyviai kamantinėjo P. Poderskį dėl galimo interesų konflikto, jis žadėjo, kad pats kreipsis į VTEK.
