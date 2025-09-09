Inga Ruginienė pateikė prezidentui Vyriausybės sudėtį su Povilu Poderskiu ir Mindaugu Jablonskiu

Tai BNS patvirtino I. Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį pateikė prezidentui Gitanui Nausėdai naujosios Vyriausybės sudėtį su visais 14 ministrų, įskaitant Povilo Poderskio kandidatūrą į aplinkos ministrus ir Mindaugo Jablonskio kandidatūrą į energetikos ministrus.
