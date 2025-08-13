Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda nemato Poderskio naujojoje Vyriausybėje

2025-08-13 12:20 / šaltinis: BNS
2025-08-13 12:20

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas sako, kad šalies vadovas nemato aplinkos ministro Povilo Poderskio naujojoje Vyriausybėje, sudaromoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo.

Povilas Poderskis (nuotr. Jono Petronio)

20

„Pastarųjų įvykių kontekste prezidentas naujoje Vyriausybėje pono Poderskio nemato“, – BNS trečiadienį sakė prezidento patarėjas Frederikas Jansonas.

Apie tai jis pranešė naujienų portalui „15min“ paskelbus, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas aplinkos ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parengtu jo įsakymo projektu apibrėžiamos retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklės.

Pasak portalo, palyginus galiojantį dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.

Ministras anksčiau teigė, kad dėl interesų konflikto regimybės rengiant įsakymą nedalyvaus, tačiau vėliau sakė persigalvojęs, nes turi kompetencijos ir patirties šioje srityje.

Šiuo metu galiojantys reikalavimai dėl paukščių apsaugos, anot P. Poderskio, visiškai sustabdė vėjo jėgainių plėtrą.

Pasirodžius tyrimui, P. Poderskis trečiadienį pranešė ketinantis kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją išaiškinimo, ar galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus.

Žiniasklaida pastaruoju metu kėlė klausimą ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą, esančią Pietų Ameriką.

gustas
gustas
2025-08-13 12:31
...kosmonautu netapo, o reikėjo...
Atsakyti
A
A
2025-08-13 12:33
Žmogui kuriam nusispjauti net į savo išvaizdą ne vieta jokioje vyriausybėje. Atrodo kaip laukinis apvilktas brangiu kostiumu. Šukuosena vadinasi: Tingiu eiti į kirpyklą.
Atsakyti
Slikas
Slikas
2025-08-13 12:34
Jo vieta Kauno zoologijos sode
Atsakyti
