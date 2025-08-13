Poderskis: anksčiau buvau lobistas ir niekada to neslėpiau

Opozicijai priklausančių liberalų ir konservatorių frakcijų atstovai įsitikinę, kad anksčiau vėjo elektrinių lobistu dirbęs ministras supainiojo interesus, mat turėjo visiškai atsitraukti nuo šio sektoriaus teisėkūros, tačiau pats P. Poderskis teigia manantis, jog pažeidimų nepadarė.
„Visi privatūs komerciniai santykiai yra seniai nutrūkę ir buvo užbaigti tą pačią dieną, kai pradėjau darbus statybų sektoriaus vystymo agentūroje Aplinkos ministerijos viešojoje įstaigoje“, – trečiadienį Seimo komitete aiškino laikinasis aplinkos ministras.
„(Interesų konflikto – ELTA) regimybes kuria aktyvistai, visuomenininkai, politikai, žuranlistai ir visi kiti, tad jos išvengti beveik niekam nepavyksta. Faktinio interesų konflikto aš esu išvengęs, tą žinau ir galiu jums liudyti“, – tikino P. Poderskis.
Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos į Aplinkos apsaugos ministerijos vadovo kėdę paskirtas politikas teigia niekada neslėpęs savo ankstesnių darbo vietų ir mano, kad jo darbas atstovaujant atsinaujinančią energiją – prisidėjo prie atsitraukimo nuo rusiškų išteklių.
„Aš buvau atsinaujinančių išteklių lobistu ir niekada to neslėpiau ir neplanuoju slėpti. Man nėra nė kiek gėda ar nemalonu, kad aš dirbau tą darbą. Buvau profesionalus teisėkūrininkas, atstovaujant vienokį ar kitokį interesą, o tuo metu tas interesas buvo atsinaujinantys ištekliai“, – tvirtino P. Poderskis.
„Visada kol dirbau toje pusėje, aš dirbau už žalesnę ir tvaresnę Lietuvą, kuri būtų mažiau priklausoma nuo ruso“, – teigė laikinasis aplinkos ministras.
Anot parlamentarų, projektu siūloma atsisakyti paukščių ir šikšnosparnių tyrimų, kurie atliekami rengiant poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, ir monitoringo jau pradėjus eksploatuoti vėjo elektrines.
Politikų teigimu, taip pat planuojama atsisakyti prevencinių priemonių ir tam tikrų kriterijų, pagal kuriuos nustatomas paukščiams ar šikšnosparniams vėjo elektrinių daromas „reikšmingas neigiamas poveikis“.
S. Gentvilo manymu, laikinasis aplinkos ministras liepos pabaigoje vienašališkai registravo „itin radikalų“ įsakymo projektą ir save nurodė kaip vienintelį projekto rengėją, nors ministrai esą patys niekada projektų nerengia, jais įrašomi ministerijų specialistai.
„Buvo visiškai sustojusi vėjo energetikos plėtra Lietuva, o tą indikavo Lietuvos vėjo elektrinių asociacija. Per buvusio ministro kadenciją, atsinaujinantys ištekliai tikrai buvo apkrauti apribojimais ir perdėta biurokratija“, – sprendimą savo vardu registruoti projektą aiškino P. Poderskis.
Trečiadienį žurnalistinį tyrimą apie laikinojo aplinkos ministro galimai supainiotus interesus paskelbė portalas „15min“.
Pasak portalo, palyginus dabar galiojantį retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklių dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.
Pakeitimais numatoma atsisakyti privalomų atstumų iki saugomų paukščių lizdaviečių, pakeisti apsaugos principus – statybos būtų neleidžiamos, jeigu institucijos įrodo tariamą poveikis gamtai, taip pat atsisakyti numatytų minimalių stebėsenos laikotarpių, o Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvados taptų neįpareigojančios.
Atsinaujinančių išteklių sektoriaus atstovai sako, kad planuojami pakeitimai nustebino „gerąja prasme“, o aplinkosaugos specialistai situacijoje mato interesų konflikto regimybę.
Minėtam projektui taip pat yra registruota ir Ekonomikos ir inovacijų (EIM) ministerijos išvada, kuria institucija teigia pastabų ar pasiūlymų projektui neturinti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!