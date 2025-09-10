Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas tikina, jog iš užsienio partnerių nėra sulaukęs klausimų dėl koalicijos su „Nemuno aušra“

2025-09-10 15:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 15:36

Į Seimo pirmininkus kandidatuojantis socialdemokratas Juozas Olekas sako, jog iš užsienio partnerių nėra sulaukęs jokių klausimų dėl koalicijos su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“

Juozas Olekas ( nuotr. autorių)

Į Seimo pirmininkus kandidatuojantis socialdemokratas Juozas Olekas sako, jog iš užsienio partnerių nėra sulaukęs jokių klausimų dėl koalicijos su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra"

0

„Aš tikrai dalyvavau daug susitikimų – niekada neturėjau tokio klausimo. Man ir neteko niekada atsakinėti. Aš buvau keletoje tokių susitikimų, kur tie dalykai niekada nebuvo iškelti“, – teigė J. Olekas, liberalo Simono Gentvilo klausiamas, kaip atsako į kitų valstybių atstovų klausimus apie socialdemokratų sprendimą formuoti koaliciją su „Nemuno aušra“.

ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas į parlamentą. 

Pernai lapkritį, nepaisant užsienio partnerių kritikos, valdančiąją daugumą formuojanti Lietuvos socialdemokratų partija pasirašė koalicinę sutartį su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Tiesa, R. Žemaitaičio partijos dalyvavimas koalicijoje sulaukė tarptautinės kritikos iš Lenkijos, Vokietijos, JAV.

