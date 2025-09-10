Olekas tikina, jog iš užsienio partnerių nėra sulaukęs klausimų dėl koalicijos su „Nemuno aušra“

„Aš tikrai dalyvavau daug susitikimų – niekada neturėjau tokio klausimo. Man ir neteko niekada atsakinėti. Aš buvau keletoje tokių susitikimų, kur tie dalykai niekada nebuvo iškelti“, – teigė J. Olekas, liberalo Simono Gentvilo klausiamas, kaip atsako į kitų valstybių atstovų klausimus apie socialdemokratų sprendimą formuoti koaliciją su „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas į parlamentą.
Pernai lapkritį, nepaisant užsienio partnerių kritikos, valdančiąją daugumą formuojanti Lietuvos socialdemokratų partija pasirašė koalicinę sutartį su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Tiesa, R. Žemaitaičio partijos dalyvavimas koalicijoje sulaukė tarptautinės kritikos iš Lenkijos, Vokietijos, JAV.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!