Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Seimo pirmininkus kandidatuojantis Olekas: parlamentas yra mūsų demokratijos šerdis

2025-09-10 14:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 14:40

Į Seimo pirmininkus kandidatuojantis socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad parlamentas yra demokratijos šerdis, todėl politikai turėtų nepamiršti žmonėms duotų įsipareigojimų. 

Juozas Olekas

Į Seimo pirmininkus kandidatuojantis socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad parlamentas yra demokratijos šerdis, todėl politikai turėtų nepamiršti žmonėms duotų įsipareigojimų. 

REKLAMA
2

„Parlamentas yra mūsų demokratijos šerdis. Tautos valia, tautos valios išraiška ir valstybės stiprybės garantas. (...) Mums suteikti įgaliojimai pirmiausiai reiškia ne valdžią, o didžiulį įsipareigojimą Lietuvos žmonėms“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Seimo rūmai nėra uždara politinė arena, jie yra visos tautos namai. Taigi, parlamentarų lyderystei tenka labai svarbus vaidmuo, stiprinant Seimo, kaip tautos atstovybės statusą. Seimo narys nėra nei titulas ar pareigos. Valdžia nėra privilegija. Tai įsipareigojimas tarnauti Lietuvos žmonėms, ginti jų interesus“, – akcentavo jis.

REKLAMA
REKLAMA

J. Oleko teigimu, Seimas savo veikloje turėtų vengti beprasmių barnių ir didesnį dėmesį skirti sprendimų priėmimui.

REKLAMA

„Lietuvos žmonės laukia iš mūsų atsakingo darbo, o ne tuščių barnių. Todėl kviečiu ir daugumą, ir opoziciją – kalbėkime vieni su kitais, bet ne vieni prieš kitus. Būtent pagarba ir dialogas yra brandžios politikos požymiai. Mūsų valstybės stiprybė visada slypėjo vienybėje, žmonės iš mūsų laukia sprendimų, kurie kurs ateitį, o ne tik diskusijas apie praeitį“, – dėstė socialdemokratas.

REKLAMA
REKLAMA

„Pažadu, kad darysiu viską, kad ši institucija dirbtų ne sau, o visuomenei. Skaidrumas ir pasitikėjimas yra raktas į stiprią politiką“, – patikino jis.

Iki šiol Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas ėjęs J. Olekas į šias pareigas buvo pasiūlytas valdančiųjų socialdemokratų. Seimo pirmininko postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį parlamentas taip pat pritarė į koaliciją nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui.

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų