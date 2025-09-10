Į Seimo pirmininkus kandidatuojantis Olekas: parlamentas yra mūsų demokratijos šerdis

„Parlamentas yra mūsų demokratijos šerdis. Tautos valia, tautos valios išraiška ir valstybės stiprybės garantas. (...) Mums suteikti įgaliojimai pirmiausiai reiškia ne valdžią, o didžiulį įsipareigojimą Lietuvos žmonėms“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo J. Olekas.
„Seimo rūmai nėra uždara politinė arena, jie yra visos tautos namai. Taigi, parlamentarų lyderystei tenka labai svarbus vaidmuo, stiprinant Seimo, kaip tautos atstovybės statusą. Seimo narys nėra nei titulas ar pareigos. Valdžia nėra privilegija. Tai įsipareigojimas tarnauti Lietuvos žmonėms, ginti jų interesus“, – akcentavo jis.
J. Oleko teigimu, Seimas savo veikloje turėtų vengti beprasmių barnių ir didesnį dėmesį skirti sprendimų priėmimui.
„Lietuvos žmonės laukia iš mūsų atsakingo darbo, o ne tuščių barnių. Todėl kviečiu ir daugumą, ir opoziciją – kalbėkime vieni su kitais, bet ne vieni prieš kitus. Būtent pagarba ir dialogas yra brandžios politikos požymiai. Mūsų valstybės stiprybė visada slypėjo vienybėje, žmonės iš mūsų laukia sprendimų, kurie kurs ateitį, o ne tik diskusijas apie praeitį“, – dėstė socialdemokratas.
„Pažadu, kad darysiu viską, kad ši institucija dirbtų ne sau, o visuomenei. Skaidrumas ir pasitikėjimas yra raktas į stiprią politiką“, – patikino jis.
Iki šiol Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas ėjęs J. Olekas į šias pareigas buvo pasiūlytas valdančiųjų socialdemokratų. Seimo pirmininko postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Trečiadienį parlamentas taip pat pritarė į koaliciją nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui.
Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
