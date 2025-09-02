Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime turėtų atsirasti energetikos klausimams skirtas komitetas

2025-09-02 17:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 17:10

Prasidėjus rudens Seimo sesijai, šiuo metu veikiančią Energetikos ir darnios plėtros komisiją planuojama reorganizuoti į komitetą.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Prasidėjus rudens Seimo sesijai, šiuo metu veikiančią Energetikos ir darnios plėtros komisiją planuojama reorganizuoti į komitetą.

REKLAMA
3

Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis Energetikos ir darnios plėtros komitetas. 

„Koalicinėje sutartyje yra įrašyta, kad mes norime sustiprinti dėmesį energetikai ir tokiu būdu pakeisti komisiją į komitetą“, – Eltai sakė į Seimo pirmininko postą socialdemokratų deleguojamas Juozas Olekas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, prasidėjus rudens sesijai, planuojama registruoti tokius pokyčius numatantį nutarimo projektą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Registruosime nutarimo projektą, dėl jo bus balsuojama“, – teigė J. Olekas. 

Pasak jo, naujame komitete turėtų dirbti mažiausiai 7 parlamentarai – gali būti 8 ar 9. Kaip sutarė koalicijos partneriai, Energetikos ir darnios plėtros komitetui turėtų vadovauti „Nemuno aušros“ atstovas. 

REKLAMA

Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas, jo pavaduotojas yra socialdemokratas Rimantas Sinkevičius. Beje, jo kandidatūrą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas siūlo į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkus. Kas būtų naujo komiteto pirmininko pavaduotojas, J. Olekas dar negalėjo pasakyti. 

REKLAMA
REKLAMA

„Neturime galutinio varianto, diskutuosime. Pasikalbėsime su frakcijų seniūnais, tada bus galutinis sprendimas“, – sakė J. Olekas. 

Šiuo metu Seime yra 16 komitetų – Aplinkos apsaugos, Ateities, Audito, Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Europos reikalų, Kaimo reikalų, Kultūros, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų, Švietimo ir mokslo, Teisės ir teisėtvarkos, Užsienio reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių, Žmogaus teisių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų