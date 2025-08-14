Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“

G. Palucko gali laukti ir dar daugiau nemalonumų. Konservatoriai pradėjo rinkti parašus dėl apkaltos, sieks išsiaiškinti, ar jis nepažeidė Konstitucijos.
Nemalonumai toliau purto Gintauto Palucko ir jo artimųjų verslus. FNTT tęsia didžiulio masto tyrimą, kuriame figūruoja paties G. Palucko įmonė „Garnis“ ir jo brolienės įmonė „Dankora“.
Paaiškėjo, kad tyrimo metu ne tik buvo tikrinami įmonių dokumentai ir finansinė istorija, tačiau ir atlikta maždaug 10 kratų. Negana to, FNTT paskelbė apie dar daugiau sulaikytųjų. Rugpjūčio pradžioje savaitei buvo suimtas „Dankoros“ direktorius, vakar paskelbta apie G. Palucko brolio sulaikymą mėnesiui, o ketvirtadienį paaiškėjo, kad yra sulaikyti ir dar 3 asmenys. Kas jie tokie, FNTT neatskleidžia.
„Pasirodo, tyrimas atliekamas jau ne tik dėl įtariamo kreditinio sukčiavimo, bet ir dėl klasikinių korupcijos dalykų. Tai yra kyšininkavimas, papirkimas ir vyšnaitė ant torto – dokumentų klastojimas“, – sakė tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ vadovas Šarūnas Černiauskas.
Įtariama, kad veikė organizuota grupė
FNTT išplatino pranešimą, kuriame skelbiama, kad tiriamas jau ne tik galimas sukčiavimas dėl G. Palucko įmonės „Garnis“ lengvatinės 200 tūkstančių eurų paskolos ir dėl galimai apgaule įgytos jo brolienės įmonės „Dankora“ daugiau nei 136 tūkstančių eurų Europos Sąjungos paramos.
„Šiuo metu ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje“, – pranešime rašė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
FNTT atskleidžia, kad daugiau nei 10 kratų atliko Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse. Tyrimą vykdantis Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas su žiniasklaida bendrauti ir visuomenei paaiškinti nusikaltimų esmę atsisako. „Tai reiškia, kad tyrimas įsibėgėja ir panašu, kad tam tikrų politikų viltys, kurios akivaizdžiai buvo, kad tas tyrimas greitai baigsis ir baigsis niekuo, subliuško“, – kalbėjo Š. Černiauskas.
Tuo tarpu socialdemokratų viršūnėlėse pozicija dėl buvusio Vyriausybės ir partijos vadovo G. Palucko, panašu, kad keičiasi. Juozas Olekas jau atsiprašo už tokią politinę sumaištį.
„Atsiprašom Lietuvos žmonių, kad esam papuolę į tokią situaciją, kas yra įtarimai, yra kratos, yra suimti žmonės“, – sakė politikas.
Inicijuoja apkaltą Paluckui
Panašu, kad buvusio premjero besąlygiškas gynimas jau baigėsi. J. Olekas išreiškė viltį, kad naujai į politiką, o taip pat ir į partiją ateinančių žmonių praeitis bus vertinama griežčiau.
Tuo tarpu Seimo opozicija su konservatoriais priešakyje inicijuoja apkaltos procesą parlamentarui Gintautui Paluckui ir renka parašus. Iš reikiamų 36 parašų per pirmas kelias valandas surinko 17.
„Pirmiausia žvilgsnis į opoziciją, bet norėtųsi, kad ir pozicijoje esantys politikai nepabijotų to tiesos išsiaiškinimo“, – sakė konservatorius Mindaugas Lingė.
Jei konservatoriams pavyks surinkti reikiamus parašus, Seimas steigs specialiąją komisiją ir kreipsis į Konstitucinį teismą, kuris aiškinsis, ar Gintautas Paluckas nepažeidė konstitucijos ir ar nesulaužė Seimo nario priesaikos.
