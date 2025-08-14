Opozicija mato prasmę Palucko apkaltai: nuomonės nepakeitė ir į koaliciją viliojamas Veryga

Kaip teigia šios opozicijoje dirbančios partijos lyderis Aurelijus Veryga, „valstiečių“ nuomonės dėl G. Palucko neturėtų pakeisti net faktas, kad jau artimiausiu metu jie su socialdemokratais gali dirbti valdančiojoje daugumoje.
„Viskas priklauso nuo aplinkybių, kurios bus nustatytos. Tačiau manau, kad standartas turėtų būti visiems vienodas. Jei žmogus negalėjo kandidatuoti, jei kažką pažeidė, nuslėpė... Tikiuosi, kad kolegos principingumą išlaikytų. Buvimas ar nebuvimas kažkur neturėtų paneigti teisinių dalykų“, – Eltai sakė A. Veryga.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) buvo paraginusi G. Palucką trauktis iš ministro pirmininko ir Seimo nario pareigų dar iki socialdemokratui priimant sprendimą. Panašiai A. Veryga kalba ir dabar.
„Būtų sąžininga, kad jis pats sprendimą priimtų ir nereikėtų apkaltų“, – sakė politikas, kartu pažymėdamas, kad „valstiečiams“ šiuo metu galvoje kiti klausimai.
„Dabar mes su kolegomis nekalbėjome, nes dabar ne tas galvoje. Klausimas nuėjo į antrą planą, bet nesakau, kad negrįžtume prie jo. Dabar taryboje svarstysime klausimą, ar mes formuotume derybų grupę, jei gautume kvietimą (į valdančiąją koaliciją – ELTA)“, – sakė A. Veryga.
Dėl apkaltos G. Paluckui iš esmės klausimų neturi ir Liberalų sąjūdis. Jam vadovaujanti Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad didžioji liberalų frakcijos dalis iniciatyvą palaikytų.
„Tokie klausimai yra teisiniai, politinės moralės klausimai. Jie, keičiantis politiniam kontekstui, neturėtų dingti“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Dėl tokios iniciatyvos mes tarėmės dar iki Gintautui Paluckui priimant sprendimą dėl pasitraukimo iš premjero pareigų. Bet ir po vakar žinios dėl (G. Palucko brolio sulaikymo – ELTA), klausimai Seimo nariui G. Paluckui, dėl jo aktyvaus dalyvavimo savo versle ir tokios veiklos nesuderinamumo su Seimo nario mandatu ir priesaika, nedingo. Tai rimtas klausimas“, – sakė politikė.
Opozicijoje dirbantys konservatoriai ketvirtadienį pranešė, kad inicijuoja apkaltos procesą iš premjero pareigų atsistatydinusiam socialdemokratui G. Paluckui.
Pasak iniciatorių, eidamas Seimo nario pareigas ir tuo pat metu spręsdamas savo privataus verslo klausimus bei atlikdamas įvairius veiksmus įmonėje „Garnis“, G. Paluckas siekė asmeninės naudos ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Konservatoriai pažymi, kad įmonę „Garnis“ G. Paluckas įsteigė jau būdamas Seimo nariu.
Klausimų opozicijai kelia ir tai, kad eidamas Seimo nario pareigas socialdemokratas dalyvaudavo verslo akcininkų susirinkimuose ir, anot jų, priimdavo įmonei strateginius sprendimus.
ELTA primena, kad G. Paluckui pranešus apie sprendimą trauktis iš Vyriausybės vadovo pareigų, Seimo opozicija neatmetė galimybės, jog galėtų būti surengta apkalta, sprendžiant jo, kaip parlamentaro, likimą.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad G. Paluckas ketina trauktis iš politikos. Politikas spėjo, kad Vyriausybei bei LSDP vadovavęs G. Paluckas sprendimą dėl parlamento nario atsisakymo gali priimti iki Seimo rudens sesijos.
