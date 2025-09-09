Olekas: prašymus dėl trijų parlamentarų imunitetų panaikinimo Seime planuojama pristatyti kitą savaitę

„Klausimas būtų įtrauktas (į Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę – ELTA) anksčiau, bet generalinė prokurorė (Nida Grunskienė – ELTA) yra komandiruotėje ir paprašė, kad kitą savaitę (būtų pristatyti prašymai dėl imunitetų panaikinimo – ELTA)“, – Eltai teigė J. Olekas.
Jis teigė, kad Seimo statutas nenumato, per kiek laiko Generalinės prokuratūros vadovas po to, kai išsiunčiamas prašymas panaikinti parlamentaro teisinę neliečiamybę, turi atvykti į Seimą ir pristatyti tokį prašymą.
„Tokios normos nėra“, – teigė J. Olekas.
Visgi, anot jo, planuojama, kad generalinė prokurorė N. Grunskienė prašymus panaikinti T. Martinaičio, S. Bucevičiaus ir E. Sabučio imunitetus pristatys Seimui kitą savaitę. Kurią iš dienų tai bus padaryta – antradienį ar ketvirtadienį – kol kas nėra nuspręsta.
Kaip nurodoma Generalinės prokuratūros internetiniame tinklalapyje, N. Grunskienė rugsėjo 5–11 dienomis bus išvykusi į komandiruotę.
Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė tiksliai neįvardijo, kurią dieną N. Grunskienė galėtų pristatyti prašymus panaikinti parlamentarų teisinę neliečiamybę.
„Prokuratūra negali atsakyti į Seimo kompetencijai priskirtinus klausimus dėl posėdžių darbotvarkės organizavimo“, – nurodė prokuratūros atstovė.
ELTA primena, kad rugpjūtį generalinė prokurorė N. Grunskienė išsiuntė kreipimusis į Seimą dėl parlamentarų socdemo T. Martinaičio, partijos „Nemuno aušra“ atstovo S. Bucevičiaus ir dar vieno socialdemokrato, buvusio susisiekimo ministro E. Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo.
Šiuos politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
Seimui pateiktuose raštuose nurodoma, kad turimi duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis galėjo suklastoti 12 Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario išlaidų ataskaitų. Anot teisėsaugos, skaičiuojama, kad iš viso T. Martinaitis galėjo iš savivaldybės pasisavinti 3 526 eurus.
Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, kitas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu. Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.
Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad buvęs susisiekimo ministras E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
