Į Seimo vadovus kandidatuojantis Juozas Olekas: parlamento rūmai nėra uždara politinė arena

„Šiandien labiau nei bet kada turime prisiminti, kad Seimo rūmai nėra uždara politinė arena, jie yra visos tautos namai“, – trečiadienį sakydamas kandidato kalbą tvirtino politikas.
„Taigi parlamento ir parlamentarų lyderystei tenka labai svarbus vaidmuo stiprinant Seimo kaip tautos atstovybės statusą“, – sakė jis.
J. Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininkus iškėlė naujoji valdančioji dauguma, kurią sudaro socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Kandidatas priminė Konstitucijos nuostatą, kad valdžia priklauso tautai.
„Pažadu, kad čia, šioje salėje, žmonių balsas bus girdimas, o lūkesčiai vertinami, tegu šie rūmai tampa ne tik politinių kovų ir ambicijų, bet ir vienybės, atsakomybės bei stiprybės simboliu“, – tvirtino jis.
Kandidatas ragino politikams parlamente kalbėti ne vieniems prieš kitus, o vieniems su kitais.
„Seimo narys nėra nei titulas ar pareigos, valdžia nėra privilegija. Tai įsipareigojimas tarnauti Lietuvos žmonėms, ginti jų interesus, ginti Konstituciją ir užtikrinti, kad mūsų valstybė būtų teisinga, skaidri, stipri ir saugi“, – teigė J. Olekas.
Tapęs parlamento vadovu jis žadėjo būti tarimosi žmogus, o Seimo darbe puoselėti diskusijų kultūrą.
„Taip, turime skirtingas politines pažiūras, diskutuojame, ginčijamės, bet visa tai turi mus vesti į konstruktyvius sprendimus. Lietuvos žmonės laukia iš mūsų atsakingo darbo, o ne tuščių barnių. Todėl kviečiu ir daugumą, ir opoziciją, kalbėkime vieni su kitais, bet ne vieni prieš kitus“, – kalbėjo J. Olekas.
Anot jo, pagarba ir dialogas yra brandžios politikos požymiai.
Kandidatas sakė norįs, jog Seimas būtų atviras, skaidrus ir atsakingas, nes tik taip galima atkurti pasitikėjimą.
„Aš pažadu, kad darysiu viską, kad ši institucija dirbtų ne sau, o visuomenei. Skaidrumas ir pasitikėjimas yra raktas į stiprią politiką. Lietuvos žmonės turi žinoti, kokius įstatymus mes priimame, kodėl tai darome būtent dabar, ir kaip tai paveiks jų gyvenimą. Savo ruožtu privalome išgirsti ir savo rinkėjų nuomonę. Nuolatinis dialogas ir didesnis atvirumas visuomenei yra svarbus politinės kultūros stiprumo faktorius“, – teigė jis.
Anksčiau trečiadienį dėl pasikeitusios valdančiosios daugumos iš parlamento vadovo pareigų atsistatydinimo demokratas Saulius Skvernelis.
BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo rugpjūtį, prieš tai iš pareigų pasitraukus premjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!